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ЦСКА прервал неудачную серию в матчах с «Ростовом»

Александр Мельников
Источник:  Photo.sovsport.ru
  • Болельщики ЦСКА почтили память вратаря Сергея Перхуна
  • Владимира Дядюна столько раз обижали, что пришлось жаловаться арбитру
  • Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
  • Первый гол ЦСКА на счету Василия Березуцкого (в центре)
  • У Леонида Кучука есть очень ценные указания, но не для Дядюна
  • Илья Абаев защищает ворота «Ростова»
  • Александр Головин против Сергея Паршивлюка
  • Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич
  • Александр Гацкан вышел только на замену, но успел устроить немного дестроя
  • Эмоциональность Леонида Кучука не помогла «Ростову» в борьбе с армейцами
  • Форвард ЦСКА Витиньо
  • «Ростов» так и не забил ни одного мяча
  • Тимур Жамалетдинов поздравляет Витиньо с голом во втором тайме
  • Илья Абаев против Тимура Жамалетдинова
  • «Красно-синие» отправили и третий мяч в ворота «Ростова», но он не пересек линию ворот. Или пересек?

ЦСКА выиграл у «Ростова» (2:0) в матче десятого тура премьер-лиги на «Арене ЦСКА».

На 30-й минуте защитник Василий Березуцкий головой переправил мяч в ворота после передачи со штрафного Витиньо. А на 68-й минуте сам бразилец забил второй гол, воспользовавшись передачей полузащитника Алана Дзагоева.

ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на третье место в таблице, опередив «Краснодар», который свой матч десятого тура проведет также в субботу в гостях с «Анжи». «Ростов» остался на пятом месте с 16 очками.

 
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