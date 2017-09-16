ЦСКА прервал неудачную серию в матчах с «Ростовом»

ЦСКА выиграл у «Ростова» (2:0) в матче десятого тура премьер-лиги на «Арене ЦСКА».

На 30-й минуте защитник Василий Березуцкий головой переправил мяч в ворота после передачи со штрафного Витиньо. А на 68-й минуте сам бразилец забил второй гол, воспользовавшись передачей полузащитника Алана Дзагоева.

ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на третье место в таблице, опередив «Краснодар», который свой матч десятого тура проведет также в субботу в гостях с «Анжи». «Ростов» остался на пятом месте с 16 очками.