Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Facebook
Vkontakte
Odnoklassniki
Twitter
Instagram
Viber
YouTube
Хоккей
14:30
Салават Юлаев
5 : 4
Спартак
Футбол
17:15
Хетафе
1 : 2
Барселона
Футбол
21:45
Атлетико
1 : 0
Малага
Футбол
16:30
ЦСКА
2 : 0
Ростов
Футбол
19:00
Анжи
1 : 5
Краснодар
Футбол
21:45
Рома
3 : 0
Верона
Все
футбол
хоккей
теннис
баскетбол
волейбол
формула-1
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2017/2018 Тур 10
16:30
ЦСКА
2 : 0
Ростов
19:00
Анжи
1 : 5
Краснодар
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Тур 10
05:30
СКА-Хабаровск (мол)
2 : 1
Ахмат (мол)
13:00
Зенит (мол)
1 : 0
Уфа (мол)
15:00
Рубин (мол)
3 : 1
Урал (мол)
12:30
Анжи (мол)
0 : 3
Краснодар (мол)
14:00
Тосно (мол)
1 : 1
Спартак (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2017/2018 Тур 5
14:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Саутгемптон
17:00
Ливерпуль
1 : 1
Бернли
17:00
Ньюкасл
2 : 1
Сток Сити
19:30
Тоттенхэм
0 : 0
Суонси
17:00
Хаддерсфилд
1 : 1
Лестер Сити
17:00
Уотфорд
0 : 6
Манчестер Сити
17:00
Вест Бромвич
0 : 0
Вест Хэм
Футбол.
Чемпионат Испании 2017/2018 Тур 4
14:00
Леванте
1 : 1
Валенсия
19:30
Бетис
2 : 1
Депортиво
17:15
Хетафе
1 : 2
Барселона
21:45
Атлетико
1 : 0
Малага
Футбол.
Чемпионат Франции 2017/2018
18:00
Монако
3 : 0
Страсбур
21:00
Дижон
0 : 1
Сент-Этьен
21:00
Труа
0 : 1
Монпелье
21:00
Генгам
1 : 0
Лилль
21:00
Нант
1 : 0
Кан
Футбол.
Чемпионат Германии 2017/2018 Тур 4
16:30
Бавария
4 : 0
Майнц
16:30
Айнтрахт
1 : 2
Аугсбург
19:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Боруссия М
16:30
Вердер
1 : 2
Шальке 04
16:30
Штутгарт
1 : 0
Вольфсбург
Футбол.
Чемпионат Италии 2017/2018 Тур 4
16:00
Кротоне
0 : 2
Интер
21:45
Рома
3 : 0
Верона
19:00
Фиорентина
2 : 1
Болонья
Футбол.
Россия. ФНЛ 2017/2018 Тур 14
11:00
Луч-Энергия
1 : 1
Зенит-2
15:00
Олимпиец
0 : 2
Енисей
16:00
Химки
1 : 1
Тамбов
17:00
Волгарь
2 : 0
Оренбург
18:00
Динамо СПб
2 : 0
Тюмень
14:00
Томь
1 : 2
Спартак-2
15:00
Шинник
0 : 1
Сибирь
16:00
Авангард Курск
0 : 0
Ротор-Волгоград
18:00
Крылья Советов
3 : 0
Балтика
18:00
Кубань
2 : 2
Факел
Футбол.
Чемпионшип 2017/2018 Тур 8
17:00
Бристоль
4 : 1
Дерби Каунти
17:00
Брентфорд
1 : 1
Рединг
17:00
Кардифф Сити
1 : 1
Шеффилд Уэнсдей
17:00
Ноттингем Форест
0 : 2
Вулверхэмптон
17:00
Мидлсбро
2 : 2
КПР
17:00
Бертон Альбион
2 : 1
Фулхэм
17:00
Бирмингем
1 : 3
Престон Норт Энд
17:00
Халл Сити
1 : 1
Сандерленд
17:00
Миллуолл
1 : 0
Лидс Юнайтед
17:00
Ипсвич Таун
2 : 0
Болтон
17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 0
Норвич
19:30
Барнсли
0 : 3
Астон Вилла
Футбол.
Чемпионат Казахстана 2017 Тур 27
14:00
Иртыш
0 : 1
Акжайык
15:00
Тобол
0 : 0
Ордабасы
15:00
Тараз
1 : 5
Кайрат
15:30
Атырау
2 : 2
Актобе
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2017/2018 Тур 9
14:00
Коломна
0 : 1
Спартак Кострома
16:00
Псков-747
2 : 0
Луки-Энергия
16:00
Чертаново
3 : 1
Торпедо Владимир
17:00
Текстильщик
3 : 2
Велес
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2017/2018 Тур 9
15:00
Ротор-Волгоград-2
0 : 1
Энергомаш
16:00
Калуга
1 : 4
Сатурн
17:00
Рязань
0 : 2
Торпедо
15:00
Химик Нм
0 : 1
Зоркий
16:00
Зенит Пн
0 : 3
Динамо Брянск
17:00
Арарат
4 : 0
Сокол
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2017/2018 Тур 9
15:30
Легион-Динамо
1 : 0
Машук-КМВ
16:00
Академия им. В.Понедельника
1 : 0
Черноморец
16:30
Спартак Владикавказ
1 : 0
Дружба
16:00
Биолог
3 : 2
Анжи-2
16:00
Ангушт
1 : 0
Краснодар-2
18:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
СКА
Хоккей.
КХЛ 2017/2018 Неделя 4
14:30
Салават Юлаев
5 : 4
Спартак
17:00
Нефтехимик
4 : 2
Северсталь
16:00
Йокерит
3 : 2
Динамо Рига
17:00
ХК Сочи
1 : 0
Торпедо
Хоккей.
ВХЛ 2017/2018 Неделя 1
11:30
КРС Хэйлунцзян
4 : 3
Рязань
14:00
Торпедо У-К
1 : 2 Б
Сарыарка
17:00
Нефтяник
2 : 0
ЦСК ВВС
14:00
Ценг Тоу
2 : 3 Б
Буран
16:00
Ижсталь
4 : 3
Барс
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / 1/2 финала. Бельгия - Австралия
16:00
Беммельманс/де Грееф
3:6, 4:6, 0:6
Пирз/Томпсон
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / 1/2 финала. Франция - Сербия
15:00
Эрбер/Маю
6:1, 6:2, 7:6
Крайнович/Зимонич
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / Стыковые матчи. Венгрия - Россия
15:00
Балаж/Фучович
7:6, 6:4, 7:6
Кравчук/Медведев
Волейбол.
Суперлига 2017/2018
13:30
Локомотив
3 : 1
Газпром-Югра
17:00
Динамо М
2 : 3
Кузбасс
18:00
Ярославич
3 : 1
Югра-Самотлор
16:00
Урал
0 : 3
Зенит-Казань
18:00
Белогорье
3 : 0
Факел
18:00
Зенит
3 : 1
Енисей
Формула-1.
Сезон 2017 / Гран-при Сингапура
13:00
Гран-при Сингапура. Практика III
16:00
Гран-при Сингапура. Квалификация
Футзал.
Суперлига 2017/2018
16:00
Новая генерация
1 : 1
Прогресс
16:00
Дина
2 : 5
Тюмень
Результаты дня
Футбол
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Ахмат
Футбол
16:30
Рубин
0 : 0
Урал
Баскетбол
17:00
Испания
11 : 3
Россия
Футбол
13:00
Тосно
2 : 2
Спартак
Хоккей
17:00
СКА
0 : 0
Трактор
Футбол
18:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Эвертон
Все
футбол
хоккей
теннис
баскетбол
волейбол
формула-1
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2017/2018 Тур 10
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Ахмат
16:30
Рубин
0 : 0
Урал
13:00
Тосно
2 : 2
Спартак
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Тур 10
17:00
Локомотив (мол)
- : -
Амкар (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2017/2018 Тур 5
15:30
Челси
0 : 0
Арсенал
18:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Эвертон
Футбол.
Чемпионат Испании 2017/2018 Тур 4
13:00
Алавес
0 : 3
Вильярреал
19:30
Лас-Пальмас
- : -
Атлетик
17:15
Жирона
- : -
Севилья
21:45
Реал Сосьедад
- : -
Реал
Футбол.
Чемпионат Франции 2017/2018
16:00
Амьен
0 : 0
Марсель
18:00
Ренн
- : -
Ницца
18:00
Анже
- : -
Метц
22:00
ПСЖ
- : -
Лион
Футбол.
Чемпионат Германии 2017/2018 Тур 4
14:30
Хоффенхайм
1 : 1
Герта
19:00
Боруссия
- : -
Кёльн
16:30
Байер
3 : 0
Фрайбург
Футбол.
Чемпионат Италии 2017/2018 Тур 4
13:30
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
16:00
Наполи
4 : 0
Беневенто
16:00
Торино
2 : 2
Сампдория
21:45
Дженоа
- : -
Лацио
16:00
Милан
2 : 1
Удинезе
16:00
СПАЛ
0 : 1
Кальяри
19:00
Кьево
- : -
Аталанта
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Урал-Приволжье» 2017/2018 Тур 10
14:00
Крылья Советов-2
2 : 1
Урал-2
15:00
Анжи-Юниор
0 : 0
Лада-Тольятти
16:00
Сызрань-2003
- : -
Оренбург-2
15:00
Зенит-Ижевск
1 : 0
Челябинск
16:00
КАМАЗ
- : -
Мордовия
16:00
Нефтехимик
- : -
Волга Ульяновск
Футбол.
Чемпионат Казахстана 2017 Тур 27
15:00
Шахтер
1 : 0
Окжетпес
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Восток» 2017/2018 Тур 9
08:00
Сахалин
3 : 1
Иртыш
09:00
Смена
3 : 1
Динамо Барнаул
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2017/2018 Тур 9
13:00
Динамо СПб - 2
2 : 2
Долгопрудный
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2017/2018 Тур 9
17:00
Кубань-2
- : -
Армавир
18:00
Чайка
- : -
Афипс
Хоккей.
КХЛ 2017/2018 Неделя 4
10:00
Адмирал
3 : 4 ОТ
Витязь
14:00
Авангард
3 : 2 ОТ
Югра
17:00
Локомотив
0 : 0
Лада
17:00
Динамо Минск
0 : 0
Металлург
14:00
Барыс
0 : 4
Сибирь
17:00
СКА
0 : 0
Трактор
17:00
Динамо Москва
0 : 0
Автомобилист
Хоккей.
ВХЛ 2017/2018 Неделя 1
12:00
Ермак
3 : 2
Спутник
15:00
Рубин
- : -
Зауралье
13:00
Металлург Нк
5 : 2
Челмет
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / 1/2 финала. Бельгия - Австралия
15:00
Гоффен
- : -
Кириос
17:00
Дарсис
- : -
Миллман
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / 1/2 финала. Франция - Сербия
14:00
Тсонга
- : -
Лайович
16:00
Пуй
- : -
Дьере
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / Стыковые матчи. Венгрия - Россия
15:30
Фучович
- : -
Хачанов
17:30
Балаш
- : -
Рублев
Баскетбол.
Чемпионат Европы среди мужчин 2017 / Плей-офф Финал
21:30
Словения
- : -
Сербия
Баскетбол.
Чемпионат Европы среди мужчин 2017 / Плей-офф Матч за 3-е место
17:00
Испания
11 : 3
Россия
Волейбол.
Суперлига 2017/2018
16:00
Нова
- : -
Динамо-ЛО
Формула-1.
Сезон 2017 / Гран-при Сингапура
15:00
Гран-при Сингапура. Гонка
Футзал.
Суперлига 2017/2018
17:00
Ухта
- : -
Норильский никель
Результаты дня
Хоккей
17:00
Салават Юлаев
- : -
Северсталь
Хоккей
19:30
Ак Барс
- : -
Динамо Рига
Футбол
19:30
Локомотив
- : -
Амкар
Футбол
20:00
Зенит
- : -
Уфа
Все
футбол
хоккей
теннис
баскетбол
волейбол
формула-1
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2017/2018 Тур 10
19:30
Локомотив
- : -
Амкар
20:00
Зенит
- : -
Уфа
Футбол.
Чемпионат Испании 2017/2018 Тур 4
22:00
Эспаньол
- : -
Сельта
Футбол.
Чемпионат Казахстана 2017 Тур 27
14:30
Кайсар
- : -
Астана
Хоккей.
КХЛ 2017/2018 Неделя 5
17:00
Салават Юлаев
- : -
Северсталь
19:30
Ак Барс
- : -
Динамо Рига
Хоккей.
ВХЛ 2017/2018
17:00
Молот-Прикамье
- : -
Барс
23:59
Горняк
- : -
Химик
17:00
Торос
- : -
ЦСК ВВС
Хоккей.
ВХЛ 2017/2018 Неделя 1
13:30
КРС Хэйлунцзян
- : -
СКА-Нева
14:00
Ценг Тоу
- : -
Динамо СПб
Результаты дня
Вход /
Регистрация
/
Выйти
Введите свою почту
Email
Войти через
Авторизация
Логин
Пароль
Забыли пароль?
запомнить меня
Регистрация
Логин
*
Пароль
*
показать пароль
Email
*
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие
с правилами регистрации на сайте
.
Поля, отмеченные
*
- обязательные для заполнения
Авторы
ССФ
Бизнес
Ставки
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Китай
ОИ-2024
Футбол
Россия
Премьер-лига
ФНЛ
Суперкубок России
ПФЛ. Зона "Запад"
ПФЛ. Зона "Юг"
ПФЛ. Зона "Восток"
РФПЛ-прогноз
Переходные матчи
Кубок России
Молодежное первенство
ПФЛ. Зона "Центр"
ПФЛ. Зона "Урал-Приволжье"
НСФЛ
Лига чемпионов
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
Лига чемпионов-прогноз
Лига Европы
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
Суперкубок УЕФА
ЧМ-2018
Квалификация. Европа
Квалификация. Африка
Квалификация. Северная и Центральная Америка
Квалификация. Азия
Квалификация. Океания
Квалификация. Южная Америка
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Суперкубок Англии
АПЛ-прогноз
Испания
Примера
Кубок Испании
Суперкубок Испании
Примера-прогноз
Италия
Серия А
Кубок Италии
Суперкубок Италии
Серия А-прогноз
Германия
Бундеслига
Переходные матчи
Кубок Германии
Суперкубок Германии
Бундеслига-прогноз
Франция
Лига 1
Переходные матчи
Кубок Франции
Суперкубок Франции
Лига 1-прогноз
Казахстан
Премьер-лига
Кубок Казахстана
Суперкубок Казахстана
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Финальный турнир
ЧЕ среди женщин
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок конфедераций
Кубок Азии
ЧМ среди клубов
Международный кубок чемпионов
Премьер-лига
Кубок Украины
Суперкубок Украины
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
НХЛ
Регулярный чемпионат
Кубок Стэнли
ВХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
ЧМ-2017
Евротур
Кубок мира
Суперсерия
Кубок Шпенглера
Молодежный ЧМ
Юниорский ЧМ
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Евролига
Еврокубок
Чемпионат мира
Мужчины
Женщины
Евробаскет
Мужчины
Женщины
НБА
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Теннис
ATP
Акапулько
Барселона
Гамбург
Индиан-Уэллс
Кубок Кремля. Мужчины
Мадрид
Монреаль
Париж
Рим
Роттердам
Токио
Цинциннати
Базель
Вашингтон
Дубай
Итоговый турнир ATP
Лондон
Майами
Монте-Карло
Пекин
Рио-де-Жанейро
Санкт-Петербург
Халле
Шанхай
WTA
Антверпен
Брисбен
Дубай
Истборн
Мадрид
Нью-Хейвен
Рим
Сидней
Стэнфорд
Торонто
Цинциннати
Штутгарт
Бирмингем
Доха
Индиан-Уэллс
Кубок Кремля. Женщины
Майами
Пекин
Санкт-Петербург
Сингапур
Токио
Ухань
Чарльстон
Australian Open
Roland Garros
Уимблдон
US Open
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Бокс/ММА
Бокс
ММА
ACB
Bellator
Fight Night
M1-Global
Программа «Пропустил немножко»
Макгрегор-Мэйвезер
Физ-ра
Метаморфозы
Тренировки
Бег
Экстрим
Киберспорт
Новый сайт
Другие
18+
Формула-1
Чемпионат мира
Биатлон
Чемпионат мира
Кубок мира. Мужчины
Кубок мира. Женщины
Чемпионат Европы
Рождественская гонка
Легкая атлетика
Мини-футбол
Суперлига
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фигурное катание
Чемпионат России
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Шахматы
Хоккей с мячом
Чемпионат мира. Мужчины
Прогнозы
Автоспорт
Ралли
Бобслей
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Борьба
Велоспорт
Водные виды
Водное поло. Чемпионат мира. Мужчины
Водное поло. Чемпионат мира. Женщины
Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины
Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Чемпионат мира. Мужчины
Мировая лига
Чемпионат Европы. Женщины
Чемпионат мира. Женщины
Суперлига
Гандбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Чемпионат Европы. Женщины
Чемпионат мира. Мужчины
Чемпионат мира. Женщины
Гимнастика
Горные/сноуборд
Дзюдо
Керлинг
Коньки
Чемпионат мира (отдельные дистанции)
Лыжные гонки
Паралимпизм
Плавание
Пятиборье/триатлон
Регби
Санный спорт
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Скелетон
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Тяжелая атлетика
Фехтование
Хоккей на траве
Шорт-трек
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Блоги
Конференции
Фэнтези
Допинг
Life & Style
Гараж
Новости
RSS
Фото
Видео
Блоги
Конференции
Фэнтези
Прогнозы
О нас
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в газете
Правовая информация
Регион
Федеральный
Санкт-Петербург
Дайджест
Фестиваль «Россия любит футбол»
Никита Успенский
16 сентября 2017, 21:10
Источник:
«Советский спорт»
Комментарии (
)
Комментировать
закрыть
Данного комментария не существует
закрыть
закрыть
статистика
Таблица
Расписание матчей
Бомбардиры
Развернуть
Свернуть
/
Подробнее
еще галереи
17 сентября 16:29
15
«Спартак» упустил победу над «Тосно»
17 сентября 14:56
14
«СКА-Хабаровск» и «Ахмат» сыграли вничью
17 сентября 10:56
13
Проигравших больше нет. Бой Головкина и Альвареса закончился скандальной ничьей
16 сентября 20:30
12
«Манчестер Сити» шесть раз огорчил «Уотфорд»
16 сентября 19:36
15
ЦСКА прервал неудачную серию в матчах с «Ростовом»
15 сентября 23:12
19
«Арсенал» победил «Динамо»
15 сентября 22:27
16
СКА в овертайме одолел «Магнитку»
15 сентября 21:22
16
«Динамо» победило «Ладу»
15 сентября 16:40
17
77 лет: какие наши годы! Легенда канадского хоккея Пэт Стэплтон в гостиной «Советского спорта»
15 сентября 16:33
11
Александр Яременко в редакции «Советского спорта»
15 сентября 12:33
10
Фотообзор первого тура Лиги Европы
15 сентября 01:50
11
Голы Кокорина и Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Вардар»
14 сентября 21:03
30
45 лет спустя. Участники легендарной Суперсерии-72 встретились в Музее хоккея
14 сентября 17:11
29
Женская сборная России начала подготовку к чемпионату мира
14 сентября 15:21
17
Фотообзор первого тура Лиги чемпионов
13 сентября 23:25
8
Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить АПОЭЛ
13 сентября 22:47
10
«Ливерпуль» и «Севилья» победителя не выявили
13 сентября 22:32
21
СКА громит «Автомобилист». Ковальчук, Гусев и Барабанов сделали по дублю
13 сентября 22:12
29
«Трактор» нокаутировал «Динамо» в Москве
13 сентября 02:23
10
«Ювентус» крупно проиграл «Барселоне»
13 сентября 01:39
10
Звездный «ПСЖ» отправил в ворота «Селтика» пять мячей
11 сентября 22:56
19
СКА одержал волевую победу над «Ладой»
11 сентября 21:04
9
Елена Баранова и Наталья Засульская в гостях у «Советского спорта»
11 сентября 20:31
19
Право на свисток нужно заслужить
11 сентября 12:48
10
Надаль выиграл у Андерсона в трех сетах и стал победителем US Open
10 сентября 22:26
16
Фотообзор европейского футбольного уик-энда
10 сентября 19:24
33
«Зенит» не смог забить «Динамо» в Химках