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Проигравших больше нет. Бой Головкина и Альвареса закончился скандальной ничьей

Источник:  Gettyimages.ru
  • Геннадий Головкин
  • Сауль Альварес
  • Альварес заявил, что доминировал на протяжении восьми раундов и заслужил победу в этом бою
  • Сауль Альварес и Геннадий Головкин
  • Несмотря на ничью, Геннадий Головкин уже жаждит устроить реванш и выяснить, кто здесь самый сильный боксер
  • Сауль Альварес в бою с Геннадием Головкиным
  • Сауль Альварес
  • После 7-го раунда Сауль Альварес устал, но выстоял до конца поединка
  • Удары Альвареса не доставляли особых проблем Геннадию Головкину
  • Боксеры обнимаются после окончания боя
  • Геннадий Головкин и Сауль Альварес победно вскидывают руки - каждый думает, что победил именно он, но у судей приготовлен сюрприз
  • Чемпионские пояса уедут домой с Геннадием Головкиным

Казахстанский боксер Геннадий Головкин защитил титулы чемпиона WBA Super, IBF и IBO в среднем весе (до 72,6 кг) в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Бой продлился всю дистанцию. По итогам 12 раундов, судьи не смогли определить победителя. Один судья Дэйв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115-113, другой Дон Трелла поставил ничью 114-114, а третий судья, женщина, Адэлэйд Берд выставила счет 118-110 в пользу Альвареса.

По версии «Советского спорта» со счетом 116-112 победил Головкин.

 
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