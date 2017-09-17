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«Автомобилист» обыграл «Динамо»29«Автомобилист» обыграл «Динамо»
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«СКА-Хабаровск» и «Ахмат» сыграли вничью14«СКА-Хабаровск» и «Ахмат» сыграли вничью
Проигравших больше нет. Бой Головкина и Альвареса закончился скандальной ничьей13Проигравших больше нет. Бой Головкина и Альвареса закончился скандальной ничьей
Фестиваль «Россия любит футбол»41Фестиваль «Россия любит футбол»
«Манчестер Сити» шесть раз огорчил «Уотфорд»12«Манчестер Сити» шесть раз огорчил «Уотфорд»
ЦСКА прервал неудачную серию в матчах с «Ростовом»15ЦСКА прервал неудачную серию в матчах с «Ростовом»
«Арсенал» победил «Динамо»19«Арсенал» победил «Динамо»
СКА в овертайме одолел «Магнитку»16СКА в овертайме одолел «Магнитку»
«Динамо» победило «Ладу»16«Динамо» победило «Ладу»
77 лет: какие наши годы! Легенда канадского хоккея Пэт Стэплтон в гостиной «Советского спорта»1777 лет: какие наши годы! Легенда канадского хоккея Пэт Стэплтон в гостиной «Советского спорта»
Александр Яременко в редакции «Советского спорта»11Александр Яременко в редакции «Советского спорта»
Фотообзор первого тура Лиги Европы10Фотообзор первого тура Лиги Европы
Голы Кокорина и Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Вардар»11Голы Кокорина и Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Вардар»
45 лет спустя. Участники легендарной Суперсерии-72 встретились в Музее хоккея3045 лет спустя. Участники легендарной Суперсерии-72 встретились в Музее хоккея
Женская сборная России начала подготовку к чемпионату мира29Женская сборная России начала подготовку к чемпионату мира
Фотообзор первого тура Лиги чемпионов17Фотообзор первого тура Лиги чемпионов
Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить АПОЭЛ8Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить АПОЭЛ
«Ливерпуль» и «Севилья» победителя не выявили10«Ливерпуль» и «Севилья» победителя не выявили
СКА громит «Автомобилист». Ковальчук, Гусев и Барабанов сделали по дублю21СКА громит «Автомобилист». Ковальчук, Гусев и Барабанов сделали по дублю
«Трактор» нокаутировал «Динамо» в Москве29«Трактор» нокаутировал «Динамо» в Москве
«Ювентус» крупно проиграл «Барселоне»10«Ювентус» крупно проиграл «Барселоне»
Звездный «ПСЖ» отправил в ворота «Селтика» пять мячей10Звездный «ПСЖ» отправил в ворота «Селтика» пять мячей
СКА одержал волевую победу над «Ладой»19СКА одержал волевую победу над «Ладой»
Елена Баранова и Наталья Засульская в гостях у «Советского спорта»9Елена Баранова и Наталья Засульская в гостях у «Советского спорта»
Право на свисток нужно заслужить19Право на свисток нужно заслужить