СКА разгромил «Трактор»

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Трактор» со счетом 5:0. В составе армейцев отличились Илья Ковальчук, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов и Патрик Херсли.