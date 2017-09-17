СКА разгромил «Трактор»
Источник: «Советский спорт»
СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Трактор» со счетом 5:0. В составе армейцев отличились Илья Ковальчук, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов и Патрик Херсли.
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СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Трактор» со счетом 5:0. В составе армейцев отличились Илья Ковальчук, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов и Патрик Херсли.