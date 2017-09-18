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Гран-при Сингапура в фотографиях

Источник:  Gettyimages.ru
  • Жертвами неоправданного риска Кими Райкконена стали несколько гонщиков, в том числе партнер по команде Себастьян Феттель
  • Удачно начавшаяся гонка для Фернандо Алонсо завершилась в первой же аварии
  • Макс Ферстаппен потерял свой болид
  • Даниил Квят вновь не смог показать выдающегося результата, встретившись со стеной на 11-м круге гонки
  • Даниэль Риккардо доволен вторым местом
  • Льюис Хэмилтон уверенно довел гонку до победы и еще больше оторвался от конкурентов в общем зачете
  • Валттери Боттас едет к третьему месту
  • Льюис Хэмилтон
  • В «Торо Россо» очень довольны четвертым местом Карлоса Сайнса
  • Впервые в истории Гран-при Сингапура пошел дождь, сильно осложнивший жизнь гонщикам
  • Пит-стоп Даниэля Риккардо
  • Валттери Боттасу хватило дождя и мокнуть под струей шампанского ему не очень хотелось
  • Гран-при Сингапура

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Сингапура.

Для британца эта победа стала седьмой в сезоне и 60-й в карьере. Вторым пришел Даниэль Риккардо («Ред Булл»), а замкнул тройку лидеров Валттери Боттас («Мерседес»).

Также в очковой зоне финишировали Карлос Сайнс (4-й), Серхио Перес (5-й), Джолион Палмер (6-й), Стоффель Вандорн (7-й), Лэнс Стролл (8-й), Ромэн Грожан (9-й) и Эстебан Окон (10-й).

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не смог завершить гонку из-за того, что врезался в отбойник на 11-м круге. Также до финиша не добрались Себбастьян Феттель и Кими Райкконен (Оба – «Феррари), Кевин Магнуссен («Хаас»), Нико Хюлькенберг («Рено»), Маркус Эрикссон («Заубер»), Фернандо Алонсо («Макларен»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
 
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