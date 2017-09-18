Гран-при Сингапура в фотографиях

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Сингапура.

Для британца эта победа стала седьмой в сезоне и 60-й в карьере. Вторым пришел Даниэль Риккардо («Ред Булл»), а замкнул тройку лидеров Валттери Боттас («Мерседес»).

Также в очковой зоне финишировали Карлос Сайнс (4-й), Серхио Перес (5-й), Джолион Палмер (6-й), Стоффель Вандорн (7-й), Лэнс Стролл (8-й), Ромэн Грожан (9-й) и Эстебан Окон (10-й).

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не смог завершить гонку из-за того, что врезался в отбойник на 11-м круге. Также до финиша не добрались Себбастьян Феттель и Кими Райкконен (Оба – «Феррари), Кевин Магнуссен («Хаас»), Нико Хюлькенберг («Рено»), Маркус Эрикссон («Заубер»), Фернандо Алонсо («Макларен»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»).