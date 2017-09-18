«Зенит» разгромил «Уфу»
Источник: Photo.sovsport.ru
В матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0. В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.
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В матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0. В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.