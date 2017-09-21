«Спартак» и «Адмирал» забросили 13 шайб на двоих

«Адмирал» дома обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые вели в счете 4:3, после чего пропустили трижды за 9 минут. Затем главный тренер столичной команды Вадим Епанчинцев заменил вратаря - вместо Никиты Беспалова на лед вышел Маркус Свенссон. Хозяева льда перевели игру в овертайм, забросив шестую шайбу во встрече за секунду до завершения третьего периода - отличился Алексей Пепеляев. Победу «Спартаку» принес точный бросок Анатолия Никонцева.