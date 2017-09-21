«Динамо СПб» в овертайме обыграло «Зенит» и вышло в 1/8 финала Кубка России

Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Второй мяч полузащитник забил с пенальти на 113-й минуте. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз. На 10-й минуте встречи красную карточку за фол последней надежды получил зенитовец Миха Мевля. Напомним, «Динамо» в 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).