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Фотоконкурсы • 

НАЙДИ СВОЙ КАМАЗ

НАЙДИ СВОЙ КАМАЗ
НАЙДИ СВОЙ КАМАЗ
Выиграй настоящую экипировку пилотов команды КАМАЗ-мастер!
Конкурс оконченКонкурс не начался


Конкурс проходит с 23 декабря по 14 января


К старту самого известного ралли-марафона Дакар, и в поддержку всенародно любимой команды КАМАЗ-мастер, Советский Спорт и ВТБ объявляют фотоконкурс «НАЙДИ СВОЙ КАМАЗ». Призы за победу в конкурсе – настоящая экипировка пилотов легендарной российской команды!

Конкурсное задание


1) Для того чтобы принять участие в конкурсе и выиграть экипировку пилотов КАМАЗ-мастер, участнику необходимо прислать собственное фото, на котором, помимо самого участника, должен каким-либо образом присутствовать автомобиль КАМАЗ.

2) К участию принимаются самые оригинальные фотографии, содержащие любые изображения КАМАЗа или его частей (в натуральную величину, масштабные модели, изображения и т.д.)

Как принять участие в конкурсе


1) Загрузи свои фотографии через специальную форму на сайте в разделе конкурса и смотри как они собирают лайки

2) Победители конкурса (три первых места) определяются по итогам пользовательского голосования: авторы, чьи фотографии набрали больше всего голосов, получают три главных приза.

Призы


Приз за первое место – куртка участника команды КАМАЗ мастер. Приз за второе и третье место – футболка, кепка и памятная книга с автографами от пилотов команды


Правила конкурса



 

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