

Конкурс проходит с 23 декабря по 14 января



К старту самого известного ралли-марафона Дакар, и в поддержку всенародно любимой команды КАМАЗ-мастер, Советский Спорт и ВТБ объявляют фотоконкурс «НАЙДИ СВОЙ КАМАЗ». Призы за победу в конкурсе – настоящая экипировка пилотов легендарной российской команды!





Конкурсное задание



1) Для того чтобы принять участие в конкурсе и выиграть экипировку пилотов КАМАЗ-мастер, участнику необходимо прислать собственное фото, на котором, помимо самого участника, должен каким-либо образом присутствовать автомобиль КАМАЗ.



2) К участию принимаются самые оригинальные фотографии, содержащие любые изображения КАМАЗа или его частей (в натуральную величину, масштабные модели, изображения и т.д.)





Как принять участие в конкурсе



1) Загрузи свои фотографии через специальную форму на сайте в разделе конкурса и смотри как они собирают лайки



2) Победители конкурса (три первых места) определяются по итогам пользовательского голосования: авторы, чьи фотографии набрали больше всего голосов, получают три главных приза.





Призы



Приз за первое место – куртка участника команды КАМАЗ мастер. Приз за второе и третье место – футболка, кепка и памятная книга с автографами от пилотов команды







Правила конкурса





