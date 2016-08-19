«Трояновский в бою с Обарой покажет мастер-класс для Кличко». 12 раундов о боксе
17:07Полная версия1 часть2:33Короткая версия2 часть1:00Роман Гонсалес – Карлос Куадрас. Будете ли вы смотреть бой лучшего боксера вне зависимости от весовой категории?3 часть0:57Луис Ортис разрывает контракт с «Голден Бой Промоушнс», но все равно планирует драться с Александром Устиновым. В чем смысл этих маневров?4 часть1:04Ковалев - Уорд. Букмекеры считают фаворитом американца. Так ли это?5 часть1:06Геннадий Головкин – Келл Брук. Профанация или самый интригующий бой сентября?6 часть1:55Гловацки – Усик. Дорос ли украинец до боя за чемпионский титул в профи? Кто победит в Гданьске?7 часть1:06Сауль Альварес – Лиам Смит. Прав ли Конор Макгрегор в том, что мексиканец регулярно выбирает себе легких соперников?8 часть1:58Александр Поветкин оправдан по мельдониевому делу. Бой со Стиверном – необходимость или шаг назад?9 часть0:36Рой Джонс заявил, что, возможно, провел свой последний бой. Можно ли нам на это надеяться?10 часть1:35Мэнни Пакьяо – Джесси Варгас. Зачем филиппинский сенатор возвращается на ринг?11 часть1:16Трояновский – Обара в Москве и Градович – Осехо в Челябинске. Чего вы ожидаете от этих боев?12 часть2:41Кто из олимпийских героев Рио может сделать успешную карьеру в профессиональном боксе?13 часть1:21Андрей Рябинский заявлял о том, что он не будет организовывать чемпионские бои между нашими боксерами. Почему для поединка Лебедев – Гассиев делается исключение?14 часть
На Sovsport.ru вышла передача «12 раундов», которая посвящена событиям в мире бокса и предстоящим боям сентября.