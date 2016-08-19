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«Трояновский в бою с Обарой покажет мастер-класс для Кличко». 12 раундов о боксе

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  SovsportТВ
Полная версия17:07Полная версия1 частьКороткая версия2:33Короткая версия2 частьРоман Гонсалес – Карлос Куадрас. Будете ли вы смотреть бой лучшего боксера вне зависимости от весовой категории?1:00Роман Гонсалес – Карлос Куадрас. Будете ли вы смотреть бой лучшего боксера вне зависимости от весовой категории?3 частьЛуис Ортис разрывает контракт с «Голден Бой Промоушнс», но все равно планирует драться с Александром Устиновым. В чем смысл этих маневров?0:57Луис Ортис разрывает контракт с «Голден Бой Промоушнс», но все равно планирует драться с Александром Устиновым. В чем смысл этих маневров?4 частьКовалев - Уорд. Букмекеры считают фаворитом американца. Так ли это?1:04Ковалев - Уорд. Букмекеры считают фаворитом американца. Так ли это?5 частьГеннадий Головкин – Келл Брук. Профанация или самый интригующий бой сентября?1:06Геннадий Головкин – Келл Брук. Профанация или самый интригующий бой сентября?6 частьГловацки – Усик. Дорос ли украинец до боя за чемпионский титул в профи? Кто победит в Гданьске?1:55Гловацки – Усик. Дорос ли украинец до боя за чемпионский титул в профи? Кто победит в Гданьске?7 частьСауль Альварес – Лиам Смит. Прав ли Конор Макгрегор в том, что мексиканец регулярно выбирает себе легких соперников?1:06Сауль Альварес – Лиам Смит. Прав ли Конор Макгрегор в том, что мексиканец регулярно выбирает себе легких соперников?8 частьАлександр Поветкин оправдан по мельдониевому делу. Бой со Стиверном – необходимость или шаг назад?1:58Александр Поветкин оправдан по мельдониевому делу. Бой со Стиверном – необходимость или шаг назад?9 частьРой Джонс заявил, что, возможно, провел свой последний бой. Можно ли нам на это надеяться?0:36Рой Джонс заявил, что, возможно, провел свой последний бой. Можно ли нам на это надеяться?10 частьМэнни Пакьяо – Джесси Варгас. Зачем филиппинский сенатор возвращается на ринг?1:35Мэнни Пакьяо – Джесси Варгас. Зачем филиппинский сенатор возвращается на ринг?11 частьТрояновский – Обара в Москве и Градович – Осехо в Челябинске. Чего вы ожидаете от этих боев?1:16Трояновский – Обара в Москве и Градович – Осехо в Челябинске. Чего вы ожидаете от этих боев?12 частьКто из олимпийских героев Рио может сделать успешную карьеру в профессиональном боксе?2:41Кто из олимпийских героев Рио может сделать успешную карьеру в профессиональном боксе?13 частьАндрей Рябинский заявлял о том, что он не будет организовывать чемпионские бои между нашими боксерами. Почему для поединка Лебедев – Гассиев делается исключение?1:21Андрей Рябинский заявлял о том, что он не будет организовывать чемпионские бои между нашими боксерами. Почему для поединка Лебедев – Гассиев делается исключение?14 часть

На Sovsport.ru вышла передача «12 раундов», которая посвящена событиям в мире бокса и предстоящим боям сентября. 

GGG в стране лилипутов. Как главный боксерский поединок сентября с участием Геннадия Головкина превратился в фарс

Kill Брук. Новая миссия Геннадия Головкина. Казахстанский боксер долго время вел переговоры с британцем Крисом Юбэнком-младшим, но в итоге сразится с его соотечественником Келлом Бруком

 
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