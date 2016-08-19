«Трояновский в бою с Обарой покажет мастер-класс для Кличко». 12 раундов о боксе

17:07

Полная версия 1 часть

2:33

Короткая версия 2 часть

1:00

Роман Гонсалес – Карлос Куадрас. Будете ли вы смотреть бой лучшего боксера вне зависимости от весовой категории? 3 часть

0:57

Луис Ортис разрывает контракт с «Голден Бой Промоушнс», но все равно планирует драться с Александром Устиновым. В чем смысл этих маневров? 4 часть

1:04

Ковалев - Уорд. Букмекеры считают фаворитом американца. Так ли это? 5 часть

1:06

Геннадий Головкин – Келл Брук. Профанация или самый интригующий бой сентября? 6 часть

1:55

Гловацки – Усик. Дорос ли украинец до боя за чемпионский титул в профи? Кто победит в Гданьске? 7 часть

1:06

Сауль Альварес – Лиам Смит. Прав ли Конор Макгрегор в том, что мексиканец регулярно выбирает себе легких соперников? 8 часть

1:58

Александр Поветкин оправдан по мельдониевому делу. Бой со Стиверном – необходимость или шаг назад? 9 часть

0:36

Рой Джонс заявил, что, возможно, провел свой последний бой. Можно ли нам на это надеяться? 10 часть

1:35

Мэнни Пакьяо – Джесси Варгас. Зачем филиппинский сенатор возвращается на ринг? 11 часть

1:16

Трояновский – Обара в Москве и Градович – Осехо в Челябинске. Чего вы ожидаете от этих боев? 12 часть

2:41

Кто из олимпийских героев Рио может сделать успешную карьеру в профессиональном боксе? 13 часть

1:21