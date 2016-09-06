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Лига Европы. «Маккаби» - «Зенит» (3:4). Все голы матча

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  НТВ-Плюс
   
Гол Медуньянина. 1:0Гол Медуньянина. 1:01 частьГол Картьянсона. 2:0Гол Картьянсона. 2:02 частьГол Медуньянина. 3:0Гол Медуньянина. 3:03 частьГол Кокорина. 3:1Гол Кокорина. 3:14 частьГол Мака. 3:2Гол Мака. 3:25 частьГол Жулиано. 3:3Гол Жулиано. 3:36 частьГол Джорджевича. 3:4Гол Джорджевича. 3:47 часть
 
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