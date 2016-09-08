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«Терек» - «Амкар». Лучшие моменты матча

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  НТВ-Плюс
   
Гол Родолфо. 1:0Гол Родолфо. 1:01 частьГол Мильковича. 1:1Гол Мильковича. 1:12 частьГол Зайцева. 1:2Гол Зайцева. 1:23 часть
 
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