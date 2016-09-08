«Терек» - «Амкар». Лучшие моменты матча

еще видео
|Хоккей
|Барыс3 : 5СКА
|Хоккей
|Автомобилист2 : 4ЦСКА
|Футбол
|Кан0 : 6ПСЖ
|Футбол
|Сампдория0 : 1Милан
|Футбол
|Оренбург1 : 3Спартак
|Футбол
|Кёльн3 : 0Фрайбург
|Футбол
|Бетис2 : 2Гранада
|Футбол
|Челси1 : 2Ливерпуль
|Теннис
|Кузнецов6:3, 6:4, 5:7, 7:5Недовесов
|Футбол
|Тамбов0 : 0Зенит-2
|Хоккей
|Спартак2 : 3 БДинамо Москва
|Футбол
|Локомотив0 : 1Уфа
|Футбол
|Томь1 : 0Арсенал Тула
|Футбол
|Урал0 : 1Анжи
|Футбол
|Терек1 : 3Амкар
|Хоккей
|Европа- : -США
|Хоккей
|Канада- : -Чехия
|Теннис
|Кравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
|Формула-1
|Гран-при Сингапура. Гонка
|Футбол
|Крылья Советов- : -ЦСКА
|Футбол
|Интер- : -Ювентус
|Теннис
|Донской7:6, 2:6, 6:4, 2:6Кукушкин
|Футбол
|Уотфорд- : -Манчестер Юнайтед
|Хоккей
|Югра- : -ЦСКА
|Хоккей
|Локомотив- : -Торпедо
|Футбол
|Краснодар- : -Ростов