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«Краснодар» - «Ростов». Лучшие моменты матча

Краснодар - Ростов, Навас, Гол, 0-1Краснодар - Ростов, Навас, Гол, 0-11 частьКраснодар - Ростов, Налду, Гол, 1-1Краснодар - Ростов, Налду, Гол, 1-12 частьКраснодар - Ростов, Гранат, ФолКраснодар - Ростов, Гранат, Фол3 частьКраснодар - Ростов, Смолов, Гол, 2-1 (пенальти)Краснодар - Ростов, Смолов, Гол, 2-1 (пенальти)4 часть
 
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