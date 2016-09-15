«В финале, как минимум, должны играть». Виталий Славин о шансах сборной России на Кубке мира

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|Фиорентина1 : 0Рома
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|Югра0 : 2ЦСКА
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|Крылья Советов1 : 2ЦСКА
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|Краснодар2 : 1Ростов
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|Эспаньол0 : 2Реал
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|Финляндия1 : 4Северная Америка
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|Зверев7:6, 0:0Хачанов
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|Алавес- : -Депортиво
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|Автомобилист2 : 1СКА
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|Йокерит0 : 0Сибирь
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|Динамо Минск- : -Авангард
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|Чехия- : -Европа
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|Барыс- : -ЦСКА
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|Локомотив- : -Спартак
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|Адмирал- : -Ак Барс
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