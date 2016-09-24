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ХоккейСКА3 : 0Куньлунь
ФутболЗенит5 : 0Алкмар
ФутболФенербахче1 : 0Фейеноорд
ФутболРома4 : 0Астра
ТеннисКузнецова6:3, 3:6, 4:6Цибулкова
ХоккейЛокомотив1 : 0Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада2 : 1Йокерит
ХоккейАк Барс0 : 0Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас
ФутболТомь- : -Урал
ФутболЗенит (мол)- : -Спартак (мол)
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ХоккейСпартак- : -Куньлунь
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ХоккейМеталлург Нк- : -Металлург
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ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
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«Салавату» и «Сибири» может не хватить 60 минут основного времени». Прогноз на матчи КХЛ

 
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