«В матче с «Арсеналом» «Локомотив» прорвет». Прогноз на 9-й тур РФПЛ

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|Атлетик1 : 0Рапид Вена
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|Манчестер Юнайтед1 : 0Заря
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|Спартак3 : 0Автомобилист
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|Фенербахче1 : 0Фейеноорд
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