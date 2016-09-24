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Дмитрий Куликов: Все хотели попасть в финал и завоевать Кубок мира

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  SovsportТВ
 
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