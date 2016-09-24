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Владимир Юрзинов: Китайские ребята растут

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ru
Владимир Юрзинов: Китайские ребята растут. Уже и «Спартак» обыграли4:49Владимир Юрзинов: Китайские ребята растут. Уже и «Спартак» обыграли1 частьДмитрий Калинин: Я китайских праздников не знаю2:14Дмитрий Калинин: Я китайских праздников не знаю2 часть

Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов о победе своей команды над «Спартаком» - 1:0.

- Это был уже четвертый матч выездной серии и победа в нем далась очень сложно, - заявил Владимир Юрзинов. – Вчера выбыл из строя еще и Яласваару. Защитников в обрез. Рад, что удалось одолеть такого именитого соперника, как «Спартак». Да еще в Москве, во дворце, где проходил чемпионат мира…Выиграли за счет хорошей организации игры, самоотдачи, ну и вратарь нам здорово помог.

 
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