Новый дизайн «Советского спорта». История логотипа за 90 лет

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Теннис  Пенг7:5, 6:1Уильямс
Хоккей  Барыс- : -Нефтехимик
Хоккей  Югра- : -Лада
Теннис  Радванска0:0Макарова
Хоккей  Автомобилист- : -Ак Барс
Хоккей  Динамо Рига- : -Динамо Москва
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