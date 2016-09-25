Новый дизайн «Советского спорта». История логотипа за 90 лет

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Формула-1
10:00
Гран-при Малайзии. Гонка
Хоккей
16:00
Йокерит
4 : 3
Локомотив
Хоккей
18:00
Медвешчак
5 : 4 ОТ
СКА
Футбол
14:00
Уфа
1 : 1
Амкар
Футбол
16:30
Зенит
4 : 2
Спартак
Хоккей
18:00
Слован
1 : 2 ОТ
ЦСКА
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 9
14:00
Уфа
1 : 1
Амкар
19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
16:30
Зенит
4 : 2
Спартак
19:00
Ростов
2 : 0
ЦСКА
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 9
12:00
Ростов (мол)
2 : 0
ЦСКА (мол)
Футбол.
Россия. ФНЛ 2016/2017 Тур 15
09:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
14:00
Спартак-2
0 : 0
Нефтехимик
14:00
Химки
2 : 1
Зенит-2
16:00
Факел
0 : 0
Тюмень
17:00
Мордовия
0 : 1
Динамо
12:00
Сибирь
1 : 1
Балтика
14:00
Тамбов
0 : 0
Спартак-Нальчик
16:00
Тосно
1 : 2
Луч-Энергия
16:00
Сокол
2 : 2
Шинник
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 7
14:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Сток Сити
16:15
Тоттенхэм
2 : 0
Манчестер Сити
16:15
Лестер Сити
0 : 0
Саутгемптон
18:30
Бёрнли
0 : 1
Арсенал
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 7
13:00
Валенсия
0 : 2
Атлетико
19:30
Малага
2 : 1
Атлетик
21:45
Сельта
4 : 3
Барселона
17:15
Реал
1 : 1
Эйбар
19:30
Эспаньол
0 : 0
Вильярреал
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 6
16:30
Вольфсбург
0 : 0
Майнц
18:30
Шальке 04
4 : 0
Боруссия М
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 7
13:30
Эмполи
0 : 3
Ювентус
16:00
Болонья
0 : 1
Дженоа
16:00
Сампдория
1 : 1
Палермо
19:00
Торино
2 : 1
Фиорентина
16:00
Аталанта
1 : 0
Наполи
16:00
Кальяри
2 : 1
Кротоне
19:00
Милан
4 : 3
Сассуоло
21:45
Рома
2 : 1
Интер
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 8
16:00
Анже
1 : 1
Марсель
21:45
Лион
2 : 0
Сент-Этьен
18:00
Ницца
2 : 1
Лорьян
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 10
14:00
Волынь
1 : 1
Карпаты
19:30
Динамо Киев
2 : 0
Звезда
17:00
Шахтер
1 : 0
Заря
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 10
15:00
Ротор-Волгоград
4 : 1
Сочи
16:00
Спартак Владикавказ
0 : 0
Армавир
16:00
Афипс
1 : 0
Биолог
16:00
Машук-КМВ
0 : 1
Чайка
15:30
СКА
1 : 0
Дружба
16:00
Черноморец
2 : 0
Краснодар-2
16:00
Динамо Ставрополь
0 : 1
Ангушт
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 11
15:00
Домодедово
3 : 0
Знамя Труда
16:00
Торпедо Владимир
1 : 1
Солярис
15:00
Волга Тверь
1 : 2
Спартак Кострома
16:00
Долгопрудный
1 : 1
Коломна
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2016/2017 Тур 11
15:00
Витязь Подольск
3 : 2
Орел
16:00
Чертаново
1 : 2
Металлург Липецк
15:00
Зенит Пн
0 : 1
Сатурн
17:00
Рязань
2 : 1
Арсенал-2
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Восток» 2016/2017 Тур 12
09:00
Чита
1 : 1
Сахалин
13:00
Иртыш
2 : 0
Динамо Барнаул
11:00
Зенит Иркутск
2 : 2
Смена
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Урал-Приволжье» 2016/2017 Тур 13
13:00
Челябинск
1 : 0
Волга Ульяновск
14:00
Лада-Тольятти
1 : 0
Носта
14:00
Зенит-Ижевск
2 : 1
КАМАЗ
14:00
Динамо Киров
1 : 1
Сызрань-2003
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
16:00
Йокерит
4 : 3
Локомотив
18:00
Слован
1 : 2 ОТ
ЦСКА
18:00
Медвешчак
5 : 4 ОТ
СКА
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 5
13:00
Реактор
3 : 2
Снежные Барсы
13:00
Спутник Альметьевск
4 : 3 ОТ
Алтай
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 5
13:00
ХК Рига
1 : 4
Красная Армия
14:00
Локо
4 : 3 Б
МХК Спартак
14:00
Алмаз
1 : 2
Русские Витязи
Теннис.
China Open 2016 1/32 финала
07:30
Шведова
6:1, 6:3
Суарес Наварро
07:45
Ковинич
1:6, 2:6
Бабош
09:15
Чженг
0:6, 6:3, 3:6
Винчи
10:30
Гиббс
5:7, 2:6
Дои
11:15
Радванска
6:2, 6:2
Ванг
07:30
Киз
6:0, 4:6, 6:1
Дуан
09:00
Севастова
1:6, 1:6
Конта
10:30
Младенович
6:3, 5:7, 7:6
Янкович
10:30
Ванг
6:2, 6:2
Бренгл
12:00
Павлюченкова
6:7, 1:6
Риске
14:30
Стосур
1:6, 2:6
Чжанг
16:00
Возняцки
6:1, 2:6, 6:4
Вандевеге
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
12:00
Астана
83 : 78
Автодор
13:00
УНИКС
104 : 81
Нижний Новгород
Формула-1.
Сезон 2016 / Гран-при Малайзии
10:00
Гран-при Малайзии. Гонка
Результаты дня
Теннис
11:00
Пенг
7:5, 6:1
Уильямс
Хоккей
16:30
Барыс
- : -
Нефтехимик
Хоккей
17:00
Югра
- : -
Лада
Теннис
16:00
Радванска
0:0
Макарова
Хоккей
17:00
Автомобилист
- : -
Ак Барс
Хоккей
19:30
Динамо Рига
- : -
Динамо Москва
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Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 10
15:30
Кубань-2
2 : 0
Легион-Динамо
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 11
14:00
Динамо-2
2 : 1
Строгино
18:30
Текстильщик
- : -
Псков-747
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
16:30
Барыс
- : -
Нефтехимик
17:00
Югра
- : -
Лада
17:00
Автомобилист
- : -
Ак Барс
19:30
Динамо Рига
- : -
Динамо Москва
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017
15:30
Торпедо У-К
- : -
Динамо Балашиха
18:30
Ариада-НХ
- : -
Зауралье
18:30
Саров
- : -
Рубин
19:00
Буран
- : -
Торос
16:00
Сарыарка
- : -
Динамо СПб
18:30
Нефтяник
- : -
Челмет
19:00
Барс
- : -
Южный Урал
19:00
Рязань
- : -
Ижсталь
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 6
13:00
Спутник Альметьевск
8 : 1
Алтай
18:00
Реактор
- : -
Снежные Барсы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 6
18:30
Алмаз
- : -
Русские Витязи
Теннис.
China Open 2016 1/16 финала
07:30
Путинцева
2:6, 6:7
Мугуруса
13:45
Киз
7:5, 6:4
Младенович
10:00
Бенчич
4:6, 6:7
Шведова
16:00
Радванска
0:0
Макарова
Теннис.
China Open 2016 1/16 финала
07:45
Куэвас
4:6, 6:7
Феррер
12:45
Гарсия-Лопес
3:6, 2:6
Эдмунд
09:55
Миллман
4:6, 6:3, 3:6
Баутиста-Агут
14:30
Пуй
6:1, 6:2
Лу
Теннис.
China Open 2016 1/32 финала
07:30
Мария
2:6, 2:6
Свитолина
07:30
Плишкова
6:7, 6:1, 6:4
Шафаржова
09:30
Кербер
6:4, 6:4
Синякова
11:00
Бачински
4:6, 6:4, 6:1
Арруабаррена
13:20
Гарсия
4:6, 6:3, 0:0
Гёргес
07:30
МакХэйл
4:6, 4:6
Гаврилова
09:15
Чирико
2:6, 1:6
Касаткина
10:30
Стрыцова
5:7, 7:5, 7:5
Зигемунд
11:00
Пенг
7:5, 6:1
Уильямс
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
15:00
Енисей
0 : 1
Локомотив
16:30
Факел
- : -
Динамо-ЛО
17:00
НОВА
- : -
Динамо М
19:00
Зенит-Казань
- : -
Нефтяник
15:00
Кузбасс
1 : 0
Белогорье
17:00
Урал
- : -
Югра-Самотлор
19:00
Динамо Кр
- : -
Газпром-Югра
Результаты дня
Хоккей
12:30
Амур
- : -
Спартак
Хоккей
17:00
Металлург
- : -
Салават Юлаев
Хоккей
20:00
Медвешчак
- : -
ЦСКА
Хоккей
14:30
Куньлунь
- : -
ХК Сочи
Хоккей
19:30
Динамо Минск
- : -
Локомотив
Хоккей
20:00
Слован
- : -
СКА
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Хоккей.
КХЛ 2016/2017
12:30
Амур
- : -
Спартак
14:30
Куньлунь
- : -
ХК Сочи
17:00
Металлург
- : -
Салават Юлаев
19:30
Динамо Минск
- : -
Локомотив
20:00
Слован
- : -
СКА
12:30
Адмирал
- : -
Торпедо
15:00
Металлург Нк
- : -
Сибирь
18:30
Йокерит
- : -
Витязь
20:00
Медвешчак
- : -
ЦСКА
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017
19:00
Кристалл
- : -
Дизель
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 6
14:00
Омские Ястребы
- : -
Белые Медведи
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 6
18:30
ХК Рига
- : -
Крылья Советов
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