Сергей Галицкий: На стадионе будут продаваться очищенные семечки
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, а теперь и его нового стадиона рассказал журналистам обо всем, что их интересовало в связи с открытием великолепной арены (ЧИТАТЬ)
|Футбол
|Енисей2 : 0Факел
|Футбол
|Спартак-21 : 3Тосно
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|Англия2 : 0Мальта
|Футбол
|Динамо1 : 0Кубань
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|СКА6 : 0Йокерит
|Футбол
|Германия2 : 0Чехия
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, а теперь и его нового стадиона рассказал журналистам обо всем, что их интересовало в связи с открытием великолепной арены (ЧИТАТЬ)