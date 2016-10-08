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Сергей Галицкий: На стадионе будут продаваться очищенные семечки

Сергей Апенькин
Источник:  Sovsport.ru
Часть 11:13Часть 11 частьЧасть 22:20Часть 22 частьЧасть 31:04Часть 33 часть

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, а теперь и его нового стадиона рассказал журналистам обо всем, что их интересовало в связи с открытием великолепной арены (ЧИТАТЬ)

 
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