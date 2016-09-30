Никита Симонян в редакции «Советского спорта»

Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Facebook
Vkontakte
Odnoklassniki
Twitter
Instagram
Формула-1
08:00
Гран-при Японии. Гонка
Футбол
19:00
Уэльс
1 : 1
Грузия
Футбол
21:45
Македония
2 : 3
Италия
Футбол
16:00
Россия
3 : 4
Коста-Рика
Футбол
21:45
Албания
0 : 2
Испания
Футбол
21:45
Исландия
2 : 0
Турция
Все
футбол
хоккей
теннис
волейбол
баскетбол
формула-1
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа D
19:00
Уэльс
1 : 1
Грузия
21:45
Сербия
3 : 2
Австрия
21:45
Молдавия
1 : 3
Ирландия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа G
19:00
Израиль
2 : 1
Лихтенштейн
21:45
Македония
2 : 3
Италия
21:45
Албания
0 : 2
Испания
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа I
19:00
Украина
3 : 0
Косово
21:45
Исландия
2 : 0
Турция
19:00
Финляндия
0 : 1
Хорватия
Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
16:00
Россия
3 : 4
Коста-Рика
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа A
20:00
Тунис
2 : 0
Гвинея
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа B
15:30
Замбия
1 : 2
Нигерия
22:30
Алжир
1 : 1
Камерун
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа E
17:30
Конго
1 : 2
Египет
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 11
15:00
Биолог
1 : 0
Кубань-2
15:30
Дружба
2 : 1
Афипс
17:00
Сочи
1 : 0
Черноморец
15:00
Легион-Динамо
1 : 2
Динамо Ставрополь
15:30
Ангушт
2 : 2
Машук-КМВ
18:00
Армавир
0 : 0
Ротор-Волгоград
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 12
14:00
Коломна
1 : 1
Волга Тверь
15:00
ЦРФСО
2 : 1
Долгопрудный
14:00
Знамя Труда
2 : 0
Торпедо Владимир
16:00
Строгино
0 : 0
Динамо СПб
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2016/2017 Тур 12
14:00
Арсенал-2
1 : 2
Торпедо
15:00
Динамо Брянск
0 : 0
Калуга
15:00
Металлург Липецк
0 : 4
Энергомаш
14:00
Чертаново
3 : 3
Витязь Подольск
15:00
Орел
1 : 1
Рязань
16:00
Авангард Курск
1 : 0
Зенит Пн
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Восток» 2016/2017 Тур 13
08:00
Смена
2 : 0
Зенит Иркутск
12:00
Динамо Барнаул
4 : 2
Иртыш
10:00
Сахалин
1 : 3
Чита
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
17:00
Динамо Рига
4 : 0
Витязь
17:00
ЦСКА
1 : 2 ОТ
Авангард
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017
12:00
Ермак
2 : 1
ТХК
13:00
Сокол
4 : 2
Химик
17:00
Саров
2 : 3
Южный Урал
13:00
Звезда
5 : 2
Молот-Прикамье
17:00
Ариада-НХ
2 : 3 Б
Челмет
17:00
СКА-Нева
4 : 3 Б
Спутник
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 6
09:00
Сибирские Снайперы
3 : 0
Тюменский Легион
10:00
Омские Ястребы
3 : 4 ОТ
Снежные Барсы
13:00
Ирбис
1 : 2
Сарматы
09:00
Кузнецкие Медведи
4 : 2
Мамонты Югры
12:00
Белые Медведи
5 : 3
Алтай
16:00
Ладья
6 : 1
Стальные Лисы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 6
13:00
Крылья Советов
1 : 4
Красная Армия
13:00
МХК Спартак
3 : 2
СКА-Серебряные Львы
13:00
ХК Рига
1 : 2
Алмаз
17:00
ХК МВД
2 : 1 Б
Чайка
Теннис.
China Open 2016 Финал
11:30
Радванска
6:4, 6:2
Конта
Теннис.
China Open 2016 Финал
14:30
Маррэй
6:4, 7:6
Димитров
Теннис.
Shanghai Rolex Masters 2016 1/32 финала
07:15
Андерсон
6:1, 6:3
Ли
10:30
Типсаревич
6:2, 6:4
Кольшрайбер
08:30
Рамос-Винолас
5:7, 3:6
Фоньини
12:00
Куэвас
3:6, 6:4, 6:7
Ву
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
16:00
Цмоки-Минск
58 : 71
Зенит
17:00
УНИКС
100 : 56
Енисей
Формула-1.
Сезон 2016 / Гран-при Японии
08:00
Гран-при Японии. Гонка
футзал.
Суперлига 2016/2017
12:00
Сибиряк
7 : 6
Газпром-Югра
15:00
Динамо
3 : 2
Новая генерация
13:00
Тюмень
1 : 2
Синара
17:00
Ухта
2 : 5
Норильский никель
Результаты дня
Хоккей
17:00
Металлург
6 : 0
Автомобилист
Хоккей
19:30
Локомотив
1 : 2
Слован
Футбол
21:45
Голландия
- : -
Франция
Хоккей
19:30
СКА
5 : 1
Динамо Минск
Хоккей
19:30
Динамо Москва
4 : 1
Медвешчак
Футбол
21:45
Швеция
- : -
Болгария
Все
футбол
хоккей
теннис
волейбол
баскетбол
формула-1
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа A
21:45
Белоруссия
- : -
Люксембург
21:45
Швеция
- : -
Болгария
21:45
Голландия
- : -
Франция
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа B
21:45
Андорра
- : -
Швейцария
21:45
Фареры
- : -
Португалия
21:45
Латвия
- : -
Венгрия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа H
21:45
Босния
- : -
Кипр
22:45
Гибралтар
- : -
Бельгия
21:45
Эстония
- : -
Греция
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 12
16:00
Солярис
2 : 0
Динамо-2
18:30
Текстильщик
3 : 0
Домодедово
16:00
Псков-747
1 : 0
Спартак Кострома
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
17:00
Металлург
6 : 0
Автомобилист
19:30
Локомотив
1 : 2
Слован
19:30
СКА
5 : 1
Динамо Минск
19:30
Динамо Москва
4 : 1
Медвешчак
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017
19:00
Дизель
3 : 4
Нефтяник
19:00
Кристалл
5 : 2
Барс
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 7
13:00
Кузнецкие Медведи
3 : 2
Мамонты Югры
14:30
Сибирские Снайперы
6 : 2
Тюменский Легион
17:00
Ирбис
7 : 0
Сарматы
14:00
Омские Ястребы
4 : 2
Снежные Барсы
16:00
Белые Медведи
8 : 0
Алтай
17:30
Ладья
3 : 4
Стальные Лисы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 7
17:00
МХК Спартак
3 : 2
СКА-Серебряные Львы
19:00
Русские Витязи
4 : 3
СКА-1946
19:00
Крылья Советов
1 : 2
Красная Армия
19:00
ХК МВД
2 : 5
Чайка
Теннис.
Shanghai Rolex Masters 2016 1/32 финала
08:00
Соуза
3:6, 7:5, 1:6
Пэр
08:15
Фритц
7:6, 2:6, 6:3
Робер
09:30
Зверев
6:4, 6:2
Изнер
11:00
Чжанг
1:6, 2:6
Зверев
13:00
Тсонга
6:3, 6:2
Майер
08:00
Джонсон
6:4, 6:3
Клижан
09:30
Троицки
6:2, 6:4
Росол
09:30
Эдмунд
6:3, 5:7, 6:4
Дельбонис
12:30
Карлович
6:7, 4:6
Поспишил
15:00
Южный
6:3, 2:6, 2:6
Альмагро
Результаты дня
Футбол
19:00
Россия (U-21)
- : -
Финляндия (U-21)
Хоккей
19:30
Спартак
- : -
Авангард
Футбол
21:45
Германия
- : -
Северная Ирландия
Хоккей
19:00
ЦСКА
- : -
Йокерит
Футбол
21:45
Польша
- : -
Армения
Футбол
21:45
Словения
- : -
Англия
Все
футбол
хоккей
теннис
волейбол
баскетбол
формула-1
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа C
21:45
Германия
- : -
Северная Ирландия
21:45
Чехия
- : -
Азербайджан
21:45
Норвегия
- : -
Сан-Марино
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа E
19:00
Казахстан
- : -
Румыния
21:45
Польша
- : -
Армения
21:45
Дания
- : -
Черногория
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа F
21:45
Литва
- : -
Мальта
21:45
Словения
- : -
Англия
21:45
Словакия
- : -
Шотландия
Футбол.
Клубы / Сборные. Квалификация (U-21)
19:00
Россия (U-21)
- : -
Финляндия (U-21)
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Юж. Америка Тур 10
23:00
Боливия
- : -
Эквадор
23:30
Колумбия
- : -
Уругвай
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Азия / Третий раунд / Группа A Тур 4
16:00
Узбекистан
- : -
Китай
19:00
Катар
- : -
Сирия
17:45
Иран
- : -
Южная Корея
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Азия / Третий раунд / Группа B Тур 4
12:00
Австралия
- : -
Япония
20:45
Саудовская Аравия
- : -
ОАЭ
15:30
Ирак
- : -
Таиланд
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Урал-Приволжье» 2016/2017 Тур 15
Зенит-Ижевск
- : -
Волга Ульяновск
Олимпиец
- : -
КАМАЗ
Лада-Тольятти
- : -
Сызрань-2003
Динамо Киров
- : -
Челябинск
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
14:30
Салават Юлаев
- : -
Югра
18:00
Лада
- : -
Куньлунь
19:00
Ак Барс
- : -
Амур
19:00
Нефтехимик
- : -
Адмирал
19:30
Торпедо
- : -
Сибирь
17:00
Трактор
- : -
Барыс
19:00
ЦСКА
- : -
Йокерит
19:00
Северсталь
- : -
Динамо Рига
19:30
ХК Сочи
- : -
Металлург Нк
19:30
Спартак
- : -
Авангард
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017
14:00
Ермак
- : -
Химик
15:00
Торос
- : -
Сарыарка
17:00
Рубин
- : -
Рязань
18:00
СКА-Нева
- : -
Молот-Прикамье
15:00
Сокол
- : -
ТХК
16:30
Зауралье
- : -
Буран
17:30
Ижсталь
- : -
Торпедо У-К
19:00
Звезда
- : -
Спутник
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 7
18:30
МХК Динамо СПб
- : -
Амурские Тигры
19:30
Атланты
- : -
Тайфун
Результаты дня
Вход /
Регистрация
/
Выйти
Введите свою почту
Email
Войти через
Авторизация
Логин
Пароль
Забыли пароль?
запомнить меня
Регистрация
Логин
*
Пароль
*
показать пароль
Email
*
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие
с правилами регистрации на сайте
.
Поля, отмеченные
*
- обязательные для заполнения
Фото
Видео
Конференции
Прогнозы
Голосования
Блоги
RSS
Авторы
Футбол
Россия
Премьер-лига
Переходные матчи
Кубок России
ПФЛ
Таблица трансферов
Молодежное первенство
ФНЛ
Суперкубок России
Лига чемпионов
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
Лига Европы
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
Юношеская лига УЕФА
Англия
Премьер-лига
Кубок Англии
Суперкубок Англии
Испания
Примера
Кубок Испании
Суперкубок Испании
Италия
Серия А
Кубок Италии
Суперкубок Италии
Германия
Бундеслига
Переходные матчи
Кубок Германии
Суперкубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Суперкубок Франции
Украина
Премьер-лига
Кубок Украины
Суперкубок Украины
Евро-2016
Отборочный турнир
Финальный турнир
ЧМ-2018
Квалификация. Европа
Квалификация. Африка
Квалификация. Северная и Центральная Америка
Квалификация. Азия
Квалификация. Океания
Квалификация. Южная Америка
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
ЧМ среди клубов
Международный кубок чемпионов
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
НХЛ
Регулярный чемпионат
Кубок Стэнли
МХЛ
регулярный чемпионат
плей-офф
ВХЛ
регулярный чемпионат
плей-офф
Евротур
Кубок мира
Чемпионат мира
Молодежный ЧМ
Юниорский ЧМ
Кубок мэра Москвы
Sochi Open
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Евролига
Лига чемпионов
Кубок Европы
Чемпионат мира
Мужчины
Женщины
Евробаскет
Мужчины
Женщины
НБА
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Конференция Гомельского
Бокс/ММА
Бокс
ММА
Физ-ра
Хоккей с мячом
Киберспорт
Другие
Автоспорт
Ралли
Биатлон
Кубок мира. Мужчины
Кубок мира. Женщины
Чемпионат Европы
Рождественская гонка
Бобслей
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Борьба
Велоспорт
Волейбол
Суперлига
Мировая лига
Водные виды
Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины
Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины
Гандбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Чемпионат мира. Мужчины
Чемпионат мира. Женщины
Гимнастика
Горные/сноуборд
Дзюдо
Керлинг
Коньки
Чемпионат мира (отдельные дистанции)
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Мини-футбол
Суперлига
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Плавание
Пятиборье/триатлон
Регби
Санный спорт
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Скелетон
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Теннис
Турниры Большого Шлема
ATP
Кубок Кремля. Женщины
Кубок Дэвиса
WTA
Кубок Кремля. Мужчины
St. Petersburg Open
Кубок Федерации
Тяжелая атлетика
Фехтование
Фигурное катание
Чемпионат России
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Формула-1
Чемпионат мира
Хоккей на траве
Шахматы
Шорт-трек
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Олимпиада
Блоги
Конференции
Фэнтези
Бизнес
Допинг
Lifestyle
Экстрим
Гараж
Новости
Фэнтези
О нас
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в газете
Правовая информация
Регион
Федеральный
Санкт-Петербург
Никита Симонян в редакции «Советского спорта»
Комментарии (
)
Комментировать
закрыть
Данного комментария не существует
закрыть
закрыть
статистика
Таблица
Расписание матчей
Бомбардиры
Развернуть
Свернуть
/
Подробнее
еще видео
9 октября 19:27
1
Сергей Галицкий: Для нас большая гордость, что сборная открыла наш стадион
9 октября 19:24
1
Виталий Мутко: Расстраиваться нет необходимости. У нас идет становление команды
9 октября 00:10
1
Виктора Шувалов: Современный хоккей мне не нравится. Одна беготня
9 октября 00:03
1
Как разбилась хоккейная команда ВВС. Вся правда от Виктора Шувалова
8 октября 21:07
1
Пресс-конференция Черчесова и Самедова перед матчем с Коста-Рикой
8 октября 21:01
3
Сергей Галицкий: На стадионе будут продаваться очищенные семечки
8 октября 19:51
1
Виктор Тихонов – о победе над «Йокеритом» и несостоявшемся хет-трике Горди Хоу
8 октября 14:21
4
«Советский спорт» на новом стадионе «Краснодара»
7 октября 16:11
1
«В матче России и Коста-Рики будет ничья»
6 октября 23:52
1
СКА – ЦСКА. Напряженная и веселая пресс-конференция Знарка и Квартальнова
6 октября 23:41
1
Павел Дацюк: СКА играл с ЦСКА в правильный хоккей
6 октября 14:22
1
Новый дизайн «Советского спорта». История логотипа за 90 лет
4 октября 13:26
1
Питер Маховлич: Бобровский – голкипер североамериканского типа
3 октября 12:28
1
Иван Данильянц: До нашего первого гола игра была равной
3 октября 12:25
1
Леонид Слуцкий: Пропустили быструю атаку, а это был ключевой эпизод матча
2 октября 21:27
2
«Если честно, стыдно за такой чемпионат». Игроки «Спартака» критикуют судей
2 октября 21:03
3
«У меня нет никаких претензий к арбитру». Джорджевич, Нету и Гарсия после победы над «Спартаком»
2 октября 16:57
1
«Зенит» - «Спартак». Фанаты хозяев исполнили симфонию Шостаковича
1 октября 20:10
2
Владимир Юрзинов: Китайские ребята растут
1 октября 18:18
1
Дмитрий Куликов: Все хотели попасть в финал и завоевать Кубок мира
30 сентября 17:37
1
«Салавату» и «Сибири» может не хватить 60 минут для победы». Прогноз на матчи КХЛ
Cпецпредложение