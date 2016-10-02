Урок от Александры Албу

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Хоккей
19:30
СКА
6 : 2
Динамо Минск
Футбол
21:45
Белоруссия
1 : 1
Люксембург
Футбол
21:45
Швеция
3 : 0
Болгария
Хоккей
19:30
Локомотив
2 : 3 ОТ
Слован
Футбол
21:45
Голландия
0 : 1
Франция
Футбол
22:45
Гибралтар
0 : 6
Бельгия
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Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа A
21:45
Белоруссия
1 : 1
Люксембург
21:45
Швеция
3 : 0
Болгария
21:45
Голландия
0 : 1
Франция
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа B
21:45
Андорра
1 : 2
Швейцария
21:45
Фареры
0 : 6
Португалия
21:45
Латвия
0 : 2
Венгрия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа H
21:45
Босния
2 : 0
Кипр
22:45
Гибралтар
0 : 6
Бельгия
21:45
Эстония
0 : 2
Греция
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 12
16:00
Солярис
2 : 0
Динамо-2
18:30
Текстильщик
3 : 0
Домодедово
16:00
Псков-747
1 : 0
Спартак Кострома
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
17:00
Металлург
6 : 0
Автомобилист
19:30
Локомотив
2 : 3 ОТ
Слован
19:30
СКА
6 : 2
Динамо Минск
19:30
Динамо Москва
5 : 1
Медвешчак
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017
19:00
Дизель
3 : 4
Нефтяник
19:00
Кристалл
5 : 2
Барс
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 7
13:00
Кузнецкие Медведи
3 : 2
Мамонты Югры
14:30
Сибирские Снайперы
6 : 2
Тюменский Легион
17:00
Ирбис
7 : 0
Сарматы
14:00
Омские Ястребы
4 : 2
Снежные Барсы
16:00
Белые Медведи
8 : 0
Алтай
17:30
Ладья
3 : 4
Стальные Лисы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 7
17:00
МХК Спартак
3 : 2
СКА-Серебряные Львы
19:00
Русские Витязи
4 : 3
СКА-1946
19:00
Крылья Советов
1 : 2
Красная Армия
19:00
ХК МВД
2 : 5
Чайка
Теннис.
Shanghai Rolex Masters 2016 1/32 финала
08:00
Соуза
3:6, 7:5, 1:6
Пэр
08:15
Фритц
7:6, 2:6, 6:3
Робер
09:30
Зверев
6:4, 6:2
Изнер
11:00
Чжанг
1:6, 2:6
Зверев
13:00
Тсонга
6:3, 6:2
Майер
08:00
Джонсон
6:4, 6:3
Клижан
09:30
Троицки
6:2, 6:4
Росол
09:30
Эдмунд
6:3, 5:7, 6:4
Дельбонис
12:30
Карлович
6:7, 4:6
Поспишил
15:00
Южный
6:3, 2:6, 2:6
Альмагро
Результаты дня
Футбол
19:00
Россия (U-21)
- : -
Финляндия (U-21)
Хоккей
19:30
Спартак
- : -
Авангард
Футбол
21:45
Германия
- : -
Северная Ирландия
Хоккей
19:00
ЦСКА
- : -
Йокерит
Футбол
21:45
Польша
- : -
Армения
Футбол
21:45
Словения
- : -
Англия
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Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа C
21:45
Германия
- : -
Северная Ирландия
21:45
Чехия
- : -
Азербайджан
21:45
Норвегия
- : -
Сан-Марино
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа E
19:00
Казахстан
- : -
Румыния
21:45
Польша
- : -
Армения
21:45
Дания
- : -
Черногория
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа F
21:45
Литва
- : -
Мальта
21:45
Словения
- : -
Англия
21:45
Словакия
- : -
Шотландия
Футбол.
Клубы / Сборные. Квалификация (U-21)
19:00
Россия (U-21)
- : -
Финляндия (U-21)
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Юж. Америка Тур 10
23:00
Боливия
- : -
Эквадор
23:30
Колумбия
- : -
Уругвай
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Азия / Третий раунд / Группа A Тур 4
16:00
Узбекистан
- : -
Китай
19:00
Катар
- : -
Сирия
17:45
Иран
- : -
Южная Корея
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Азия / Третий раунд / Группа B Тур 4
12:00
Австралия
- : -
Япония
20:45
Саудовская Аравия
- : -
ОАЭ
15:30
Ирак
- : -
Таиланд
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Урал-Приволжье» 2016/2017 Тур 15
14:00
Зенит-Ижевск
- : -
Волга Ульяновск
16:00
Лада-Тольятти
- : -
Сызрань-2003
14:00
Динамо Киров
- : -
Челябинск
18:00
Олимпиец
- : -
КАМАЗ
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
14:30
Салават Юлаев
- : -
Югра
18:00
Лада
- : -
Куньлунь
19:00
Ак Барс
- : -
Амур
19:00
Нефтехимик
- : -
Адмирал
19:30
Торпедо
- : -
Сибирь
17:00
Трактор
- : -
Барыс
19:00
ЦСКА
- : -
Йокерит
19:00
Северсталь
- : -
Динамо Рига
19:30
ХК Сочи
- : -
Металлург Нк
19:30
Спартак
- : -
Авангард
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017
14:00
Ермак
- : -
Химик
15:00
Торос
- : -
Сарыарка
17:00
Рубин
- : -
Рязань
18:00
СКА-Нева
- : -
Молот-Прикамье
15:00
Сокол
- : -
ТХК
16:30
Зауралье
- : -
Буран
17:30
Ижсталь
- : -
Торпедо У-К
19:00
Звезда
- : -
Спутник
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 7
18:30
МХК Динамо СПб
- : -
Амурские Тигры
19:30
Атланты
- : -
Тайфун
Теннис.
Shanghai Rolex Masters 2016 1/16 финала
12:30
Тсонга
- : -
Типсаревич
13:00
Джокович
4:2
Фоньини
12:30
Монфис
- : -
Андерсон
15:00
Зверев
- : -
Чилич
Теннис.
Shanghai Rolex Masters 2016 1/32 финала
08:00
Гранольерс
7:5, 7:6
Сугита
08:15
Гарсия-Лопес
7:5, 6:7, 3:6
Лоренци
09:30
Кириос
6:4, 6:4
Куэрри
09:30
Симон
6:0, 6:3
Каррено-Буста
11:00
Димитров
6:4, 3:3
Гаске
08:00
Пуй
6:3, 6:3
Вердаско
08:15
Лопес
7:6, 4:6, 7:6
Феррер
09:30
Пеллья
6:7, 5:7
Сок
09:30
Дель Потро
6:4, 3:6, 5:7
Гоффен
11:00
Томич
3:6, 0:3
Баутиста-Агут
Результаты дня
Футбол
18:30
Химки
- : -
Динамо
Хоккей
19:30
Динамо Москва
- : -
Слован
Баскетбол
19:30
Химки
- : -
Летувос Ритас
Баскетбол
20:00
Зенит
- : -
Бавария
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Футбол.
Россия. ФНЛ 2016/2017 Тур 13
18:30
Химки
- : -
Динамо
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Юж. Америка Тур 10
02:30
Чили
- : -
Перу
03:30
Венесуэла
- : -
Бразилия
02:30
Аргентина
- : -
Парагвай
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Восток» 2016/2017 Тур 14
08:00
Смена
- : -
Чита
10:00
Сахалин
- : -
Зенит Иркутск
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
19:30
Динамо Москва
- : -
Слован
19:30
Витязь
- : -
Медвешчак
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017
19:00
Дизель
- : -
Барс
19:00
Кристалл
- : -
Нефтяник
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 7
14:00
Омские Ястребы
- : -
Алтай
16:00
Белые Медведи
- : -
Снежные Барсы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 7
15:00
Русские Витязи
- : -
СКА-Серебряные Львы
18:30
ХК Рига
- : -
Локо
19:30
Атланты
- : -
Тайфун
17:00
МХК Спартак
- : -
СКА-1946
18:30
МХК Динамо СПб
- : -
Амурские Тигры
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
19:00
Зенит-Казань
- : -
Белогорье
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
22:00
Реал
- : -
Олимпиакос
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа A
АЕК Афины
- : -
Нижний Новгород
22:00
Гран Канария
- : -
Цедевита
Литкабелис
- : -
Стелмет
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа B
Волгоград
- : -
Бильбао
21:00
Альба Берлин
- : -
Партизан
19:30
Химки
- : -
Летувос Ритас
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа C
19:00
Уникаха
- : -
МЗТ Скопье
21:45
Мурсия
- : -
Будучность
20:00
Зенит
- : -
Бавария
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа D
Фуэнлабрада
- : -
Хапоэль
21:30
Олимпия
- : -
Локомотив
20:00
Валенсия
- : -
Ратиофарм
Результаты дня
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1
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«У меня нет никаких претензий к арбитру». Джорджевич, Нету и Гарсия после победы над «Спартаком»
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