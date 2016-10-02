Вице-чемпионы мира по мини-футболу 2016 в редакции «Советского спорта»
Вице-чемпионы мира по мини-футболу в составе сборной России Владислав Шаяхметов, Дмитрий Лысков, Данил Давыдов в редакции «Совесткого спорта»
|Хоккей
|Металлург0 : 1Барыс
|Хоккей
|ЦСКА- : -Динамо Минск
|Баскетбол
|Галатасарай- : -ЦСКА
|Хоккей
|Спартак- : -Металлург Нк
|Хоккей
|СКА- : -Динамо Рига
|Баскетбол
|Милан- : -Маккаби Тель-Авив
Вице-чемпионы мира по мини-футболу в составе сборной России Владислав Шаяхметов, Дмитрий Лысков, Данил Давыдов в редакции «Совесткого спорта»