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Нормундс Сейейс: Знать бы заранее, кто у нас ошибется

Владислав Домрачев
Источник:  Sovsport.ru

После поражения от ЦСКА (2:3) главный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс посетовал на ошибки своих игроков, которые не позволяют побеждать.


 
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