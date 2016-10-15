Нормундс Сейейс: Знать бы заранее, кто у нас ошибется
После поражения от ЦСКА (2:3) главный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс посетовал на ошибки своих игроков, которые не позволяют побеждать.
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После поражения от ЦСКА (2:3) главный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс посетовал на ошибки своих игроков, которые не позволяют побеждать.