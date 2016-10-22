Евролига. ЦСКА обыграл Панатинаикос. Итоги игры

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Футбол
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Арсенал Тула
Баскетбол
20:00
ЦСКА
81 : 77
Панатинаикос
Футбол
21:30
Гамбург
0 : 3
Айнтрахт
Хоккей
18:30
Йокерит
3 : 2
Спартак
Теннис
20:40
Медведев
5:7, 6:0, 4:6
Робер
Футбол
21:45
Монако
6 : 2
Монпелье
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 11
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Арсенал Тула
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 11
11:00
Томь (мол)
0 : 0
Анжи (мол)
13:00
Терек (мол)
1 : 0
Рубин (мол)
12:00
Урал (мол)
1 : 1
Спартак (мол)
16:00
Уфа (мол)
2 : 3
Ростов (мол)
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 9
21:45
Осасуна
1 : 2
Бетис
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 8
21:30
Гамбург
0 : 3
Айнтрахт
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 10
21:45
Монако
6 : 2
Монпелье
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
12:30
Адмирал
2 : 3 Б
Салават Юлаев
15:00
Куньлунь
2 : 3
Трактор
19:30
Динамо Минск
3 : 2 Б
Торпедо
20:00
Слован
3 : 2
Лада
12:30
Амур
1 : 5
Металлург
18:30
Йокерит
3 : 2
Спартак
19:30
Динамо Рига
2 : 3 Б
ХК Сочи
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017
02:00
Бостон
2 : 1
Нью-Джерси
02:00
Филадельфия
2 : 3
Анахайм
02:30
Тампа-Бэй
0 : 4
Колорадо
03:00
Миннесота
3 : 2
Торонто
04:00
Калгари
2 : 4
Каролина
02:00
Питтсбург
3 : 2
Сан-Хосе
02:30
Монреаль
5 : 2
Аризона
02:30
Флорида
2 : 4
Вашингтон
03:30
Даллас
3 : 4 ОТ
Лос-Анджелес
04:00
Эдмонтон
3 : 1
Сент-Луис
05:00
Ванкувер
2 : 1
Баффало
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017
17:00
Молот-Прикамье
2 : 0
Сокол
18:30
Динамо СПб
4 : 0
Ижсталь
19:00
ТХК
2 : 0
Химик
17:00
Спутник
2 : 3 Б
Ермак
19:00
Динамо Балашиха
2 : 3
Торос
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 8
14:00
Омские Ястребы
4 : 0
Спутник Альметьевск
16:00
Снежные Барсы
0 : 1
Ладья
17:00
Мамонты Югры
8 : 0
Толпар
16:00
Белые Медведи
0 : 2
Реактор
17:00
Сарматы
1 : 2
Сибирские Снайперы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 8
12:00
Тайфун
1 : 3
МХК Спартак
18:30
Алмаз
4 : 0
Крылья Советов
19:00
Локо
2 : 3
Красная Армия
18:00
Чайка
2 : 1
Атланты
19:00
СКА-1946
4 : 0
ХК Рига
Теннис.
VTB Kremlin Cup 2016 1/2 финала
15:30
Кузнецова
6:1, 6:7, 6:4
Свитолина
17:00
Гёргес
5:7, 1:6
Гаврилова
Теннис.
VTB Kremlin Cup 2016 1/4 финала
13:00
Фоньини
6:2, 6:2
Рамос-Винолас
20:40
Медведев
5:7, 6:0, 4:6
Робер
14:30
Беллуччи
4:6, 2:6
Кольшрайбер
23:00
Бублик
4:6, 6:2, 6:7
Каррено-Буста
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
ЦСКА
81 : 77
Панатинаикос
20:00
Жальгирис
78 : 73
Лабораль Кутча
20:00
Галатасарай
83 : 85
Црвена Звезда
22:00
Барселона
72 : 73
Фенербахче
Формула-1.
Сезон 2016 / Гран-при США
18:00
Гран-при США. Практика I
22:00
Гран-при США. Практика II
футзал.
Суперлига 2016/2017
17:00
Тюмень
3 : 3
Динамо
Результаты дня
Футбол
12:00
Томь
0 : 3
Анжи
Футбол
14:30
Уфа
0 : 0
Ростов
Футбол
19:30
Терек
- : -
Рубин
Хоккей
14:00
Авангард
2 : 3 Б
СКА
Футбол
17:00
Урал
0 : 0
Спартак
Футбол
21:45
Милан
- : -
Ювентус
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 11
12:00
Томь
0 : 3
Анжи
17:00
Урал
0 : 0
Спартак
14:30
Уфа
0 : 0
Ростов
19:30
Терек
- : -
Рубин
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 11
13:00
Локомотив (мол)
1 : 2
ЦСКА (мол)
Футбол.
Россия. ФНЛ 2016/2017 Тур 18
09:00
Луч-Энергия
2 : 0
Химки
13:00
Зенит-2
0 : 4
Кубань
14:30
Спартак-2
2 : 0
СКА-Хабаровск
16:00
Тосно
2 : 0
Тамбов
17:00
Волгарь
0 : 1
Мордовия
13:00
Енисей
1 : 3
Шинник
14:00
Нефтехимик
0 : 1
Тюмень
15:00
Спартак-Нальчик
3 : 1
Сибирь
17:00
Балтика
0 : 0
Факел
19:00
Динамо
- : -
Сокол
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 9
14:30
Борнмут
0 : 0
Тоттенхэм
17:00
Бёрнли
1 : 0
Эвертон
17:00
Лестер Сити
1 : 0
Кристал Пэлас
17:00
Халл Сити
0 : 1
Сток Сити
17:00
Арсенал
0 : 0
Мидлсбро
17:00
Вест Хэм
0 : 0
Сандерленд
17:00
Суонси
0 : 0
Уотфорд
19:30
Ливерпуль
- : -
Вест Бромвич
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 9
14:00
Эспаньол
3 : 3
Эйбар
19:30
Реал Сосьедад
- : -
Алавес
17:15
Валенсия
0 : 1
Барселона
21:45
Гранада
- : -
Спортинг
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 8
16:30
Байер
0 : 2
Хоффенхайм
16:30
Дармштадт
1 : 0
Вольфсбург
16:30
Фрайбург
0 : 0
Аугсбург
16:30
Герта
1 : 0
Кёльн
16:30
Ингольштадт
2 : 0
Боруссия
19:30
Бавария
- : -
Боруссия М
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 9
19:00
Сампдория
- : -
Дженоа
21:45
Милан
- : -
Ювентус
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 10
18:00
Лион
- : -
Генгам
21:00
Бордо
- : -
Нанси
21:00
Анже
- : -
Тулуза
21:00
Лилль
- : -
Бастия
21:00
Дижон
- : -
Лорьян
21:00
Нант
- : -
Ренн
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 12
17:00
Карпаты
0 : 1
Сталь
19:30
Волынь
- : -
Днепр
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
13:00
Металлург Нк
2 : 4
ЦСКА
14:00
Барыс
1 : 8
Локомотив
14:30
Югра
0 : 1
Динамо Москва
17:00
Ак Барс
1 : 0
Нефтехимик
13:30
Сибирь
2 : 4
Северсталь
14:00
Авангард
2 : 3 Б
СКА
15:00
Автомобилист
2 : 1
Витязь
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017
02:00
Айлендерс
3 : 2
Аризона
02:30
Детройт
5 : 3
Нэшвилл
02:00
Коламбус
3 : 2
Чикаго
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017
11:00
Челмет
3 : 2 Б
Звезда
14:00
Торпедо У-К
3 : 2
Зауралье
17:00
Ариада-НХ
- : -
Нефтяник
17:00
Саров
- : -
Барс
14:00
Сарыарка
3 : 1
Рубин
15:00
Южный Урал
2 : 5
СКА-Нева
17:00
Буран
- : -
Кристалл
17:00
Рязань
- : -
Дизель
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 8
11:00
Стальные Лисы
3 : 2
Кузнецкие Медведи
12:00
Белые Медведи
4 : 3
Реактор
11:00
Сарматы
1 : 0
Сибирские Снайперы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 8
06:00
Амурские Тигры
1 : 4
Русские Витязи
17:00
ХК МВД
- : -
МХК Динамо СПб
Теннис.
VTB Kremlin Cup 2016 Финал
13:00
Кузнецова
6:2, 6:1
Гаврилова
Теннис.
VTB Kremlin Cup 2016 1/2 финала
15:30
Кольшрайбер
1:6, 6:7
Фоньини
17:00
Каррено-Буста
2:1
Робер
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
13:00
Енисей
2 : 3
Факел
16:00
НОВА
- : -
Кузбасс
15:00
Нефтяник
- : -
Югра-Самотлор
17:00
Динамо Кр
- : -
Динамо М
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
13:00
Астана
66 : 64
ВЭФ
15:10
Енисей
99 : 93
Нижний Новгород
Формула-1.
Сезон 2016 / Гран-при США
18:00
Гран-при США. Практика III
21:00
Гран-при США. Квалификация
футзал.
Суперлига 2016/2017
13:00
Газпром-Югра
1 : 1
Синара
14:00
Дина
9 : 3
Ухта
15:00
Норильский никель
- : -
Прогресс
13:00
Тюмень
1 : 9
Динамо
15:00
КПРФ
- : -
Сибиряк
Результаты дня
Хоккей
12:30
Куньлунь
- : -
Металлург
Футбол
16:30
Локомотив
- : -
ЦСКА
Футбол
19:00
Краснодар
- : -
Амкар
Баскетбол
13:00
Химки
- : -
Локомотив
Футбол
18:00
Челси
- : -
Манчестер Юнайтед
Формула-1
22:00
Гран-при США. Гонка
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 11
16:30
Локомотив
- : -
ЦСКА
19:00
Краснодар
- : -
Амкар
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 11
12:00
Краснодар (мол)
- : -
Амкар (мол)
16:00
Зенит (мол)
- : -
Оренбург (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 9
15:30
Манчестер Сити
- : -
Саутгемптон
18:00
Челси
- : -
Манчестер Юнайтед
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 9
13:00
Сельта
- : -
Депортиво
19:30
Вильярреал
- : -
Лас-Пальмас
21:45
Реал
- : -
Атлетик
17:15
Севилья
- : -
Атлетико
19:30
Малага
- : -
Леганес
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 8
16:30
РБ Лейпциг
- : -
Вердер
18:30
Шальке 04
- : -
Майнц
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 9
13:30
Удинезе
- : -
Пескара
16:00
Кальяри
- : -
Фиорентина
16:00
Торино
- : -
Лацио
19:00
Болонья
- : -
Сассуоло
16:00
Аталанта
- : -
Интер
16:00
Кротоне
- : -
Наполи
16:00
Эмполи
- : -
Кьево
21:45
Рома
- : -
Палермо
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 10
16:00
Кан
- : -
Сент-Этьен
21:45
ПСЖ
- : -
Марсель
18:00
Метц
- : -
Ницца
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 12
14:00
Александрия
- : -
Динамо Киев
19:30
Черноморец
- : -
Ворскла
17:00
Олимпик
- : -
Заря
19:30
Звезда
- : -
Шахтер
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 13
Дружба
- : -
Кубань-2
Сочи
- : -
Афипс
Чайка
- : -
Черноморец
Легион-Динамо
- : -
Спартак Владикавказ
Краснодар-2
- : -
Биолог
Армавир
- : -
СКА
Ангушт
- : -
Ротор-Волгоград
Динамо Ставрополь
- : -
Машук-КМВ
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 14
ЦРФСО
- : -
Коломна
Домодедово
- : -
Динамо-2
Строгино
- : -
Спартак Кострома
Торпедо Владимир
- : -
Псков-747
Знамя Труда
- : -
Долгопрудный
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2016/2017 Тур 14
Авангард Курск
- : -
Сатурн
Витязь Подольск
- : -
Торпедо
Орел
- : -
Зенит Пн
Рязань
- : -
Металлург Липецк
Чертаново
- : -
Калуга
Динамо Брянск
- : -
Энергомаш
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Урал-Приволжье» 2016/2017 Тур 17
Зенит-Ижевск
- : -
Динамо Киров
Олимпиец
- : -
Волга Ульяновск
Лада-Тольятти
- : -
Челябинск
Носта
- : -
Сызрань-2003
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
10:00
Адмирал
- : -
Трактор
17:00
Динамо Минск
- : -
ХК Сочи
12:30
Куньлунь
- : -
Металлург
18:00
Медвешчак
- : -
Лада
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017
02:00
Бостон
- : -
Монреаль
02:00
Детройт
- : -
Сан-Хосе
02:00
Оттава
- : -
Тампа-Бэй
02:00
Флорида
- : -
Колорадо
03:00
Даллас
- : -
Коламбус
02:00
Вашингтон
- : -
Рейнджерс
02:00
Нью-Джерси
- : -
Миннесота
02:00
Филадельфия
- : -
Каролина
02:00
Чикаго
- : -
Торонто
03:00
Нэшвилл
- : -
Питтсбург
05:00
Калгари
- : -
Сент-Луис
22:00
Виннипег
- : -
Эдмонтон
05:00
Лос-Анджелес
- : -
Ванкувер
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017
17:00
Динамо Балашиха
- : -
Ижсталь
17:00
Динамо СПб
- : -
Торос
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 8
09:00
Омские Ястребы
- : -
Спутник Альметьевск
11:00
Стальные Лисы
- : -
Кузнецкие Медведи
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
15:00
Урал
- : -
Локомотив
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
13:00
Химки
- : -
Локомотив
17:00
Автодор
- : -
Зенит
15:00
Цмоки-Минск
- : -
Калев
Формула-1.
Сезон 2016 / Гран-при США
22:00
Гран-при США. Гонка
футзал.
Суперлига 2016/2017
11:00
Норильский никель
- : -
Прогресс
15:00
КПРФ - Сибиряк
13:00
Газпром-Югра
- : -
Синара
15:00
Дина
- : -
Ухта
Результаты дня
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Евролига. ЦСКА обыграл Панатинаикос. Итоги игры
22 октября 2016, 16:03
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