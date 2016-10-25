10 лучших голов месяца в самой большой профессиональной лиге страны

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Теннис
14:30
Радванска
5:7, 6:1, 5:7
Кузнецова
Хоккей
19:30
Спартак
3 : 0
Торпедо
Футбол
19:30
Зенит
1 : 0
Оренбург
Теннис
21:30
Чилич
6:4, 6:2
Южный
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 11
19:30
Зенит
1 : 0
Оренбург
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 13
16:00
Краснодар-2
2 : 1
Биолог
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 14
16:00
Солярис
3 : 1
Волга Тверь
18:00
Текстильщик
0 : 4
Динамо СПб
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 10
14:30
Куньлунь
3 : 1
Локомотив
19:30
Спартак
3 : 0
Торпедо
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 2
01:00
Айлендерс
6 : 3
Миннесота
03:00
Анахайм
4 : 2
Ванкувер
02:00
Рейнджерс
3 : 2
Аризона
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 8
15:30
Торпедо У-К
4 : 5 ОТ
Рубин
19:00
Буран
6 : 4
Дизель
16:00
Сарыарка
7 : 1
Зауралье
19:00
Рязань
4 : 2
Кристалл
Теннис.
Swiss Indoors Basel 2016 1/16 финала
14:00
Кузнецов
4:6, 4:6
Дельбонис
21:30
Марченко
4:6, 2:6
Янг
19:45
Лайович
5:7, 1:6
Нисикори
21:30
Чилич
6:4, 6:2
Южный
Теннис.
BNP Paribas WTA Finals Singapore 2016 / Белая группа
14:30
Радванска
5:7, 6:1, 5:7
Кузнецова
16:00
Плишкова
6:2, 6:7, 7:5
Мугуруса
Результаты дня
Баскетбол
19:00
УНИКС
- : -
Дарушафака
Хоккей
19:30
ЦСКА
- : -
Медвешчак
Баскетбол
21:00
Анадолу Эфес
- : -
ЦСКА
Хоккей
19:00
Ак Барс
- : -
Барыс
Хоккей
19:30
СКА
- : -
Слован
Баскетбол
21:00
Олимпиакос
- : -
Милан
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Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 10
21:45
Дженоа
- : -
Милан
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 10
12:30
Адмирал
- : -
Амур
19:00
Ак Барс
- : -
Барыс
19:30
ЦСКА
- : -
Медвешчак
18:00
Лада
- : -
Югра
19:00
Нефтехимик
- : -
Автомобилист
19:30
СКА
- : -
Слован
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 3
02:30
Монреаль
3 : 1
Филадельфия
03:30
Чикаго
2 : 3 Б
Калгари
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 8
18:30
Динамо СПб
- : -
Спутник
19:00
Динамо Балашиха
- : -
Молот-Прикамье
18:30
Химик
- : -
Ижсталь
19:00
ТХК
- : -
Торос
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 9
16:30
Толпар
- : -
Сарматы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 9
18:30
ХК Рига
- : -
Амурские Тигры
19:00
Русские Витязи
- : -
Чайка
Теннис.
Swiss Indoors Basel 2016 1/16 финала
14:00
Гранольерс
- : -
Лааксонен
16:00
Димитров
- : -
Мюллер
20:00
Вавринка
- : -
Кьюдинелли
21:30
Гоффен
- : -
Багдатис
15:30
Маю
- : -
Лоренци
18:00
Беранкис
- : -
Раонич
20:00
Пэр
- : -
Майер
Теннис.
BNP Paribas WTA Finals Singapore 2016 / Красная группа
14:30
Кербер
- : -
Халеп
16:00
Киз
- : -
Цибулкова
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
19:00
УНИКС
- : -
Дарушафака
21:00
Олимпиакос
- : -
Милан
21:00
Анадолу Эфес
- : -
ЦСКА
22:00
Реал
- : -
Лабораль Кутча
Результаты дня
Футбол
15:00
Енисей
- : -
Сибирь
Хоккей
17:00
Салават Юлаев
- : -
Авангард
Футбол
19:00
Терек
- : -
Уфа
Футбол
17:00
Амкар
- : -
Урал
Футбол
19:00
Тосно
- : -
Динамо
Футбол
19:00
Рубин
- : -
СКА-Хабаровск
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Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 10
21:45
Интер
- : -
Торино
21:45
Лацио
- : -
Кальяри
21:45
Пескара
- : -
Аталанта
21:45
Фиорентина
- : -
Кротоне
21:45
Кьево
- : -
Болонья
21:45
Наполи
- : -
Эмполи
21:45
Сассуоло
- : -
Рома
21:45
Ювентус
- : -
Сампдория
Футбол.
Кубок России 2016/2017 1/8 финала
15:00
Енисей
- : -
Сибирь
19:00
Тосно
- : -
Динамо
19:00
Рубин
- : -
СКА-Хабаровск
17:00
Амкар
- : -
Урал
19:00
Терек
- : -
Уфа
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 10
17:00
Салават Юлаев
- : -
Авангард
17:00
Трактор
- : -
Сибирь
19:30
Витязь
- : -
Йокерит
17:00
Металлург
- : -
Металлург Нк
19:30
Динамо Москва
- : -
Динамо Рига
19:30
ХК Сочи
- : -
Торпедо
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 3
02:00
Бостон
- : -
Миннесота
02:00
Питтсбург
- : -
Флорида
02:30
Детройт
- : -
Каролина
03:00
Сент-Луис
- : -
Калгари
05:00
Ванкувер
- : -
Оттава
02:00
Нью-Джерси
- : -
Аризона
02:00
Филадельфия
- : -
Баффало
02:30
Торонто
- : -
Тампа-Бэй
03:30
Даллас
- : -
Виннипег
05:30
Лос-Анджелес
- : -
Коламбус
05:30
Сан-Хосе
- : -
Анахайм
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 8
14:00
Ермак
- : -
Зауралье
15:30
Торпедо У-К
- : -
Челмет
19:00
Звезда
- : -
Дизель
15:00
Сокол
- : -
Рубин
16:00
Сарыарка
- : -
Южный Урал
19:00
СКА-Нева
- : -
Кристалл
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 9
16:30
Авто
- : -
Стальные Лисы
17:30
Ладья
- : -
Белые Медведи
17:00
Ирбис
- : -
Омские Ястребы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 9
17:00
Красная Армия
- : -
СКА-Серебряные Львы
18:30
ХК Рига
- : -
Амурские Тигры
17:00
МХК Спартак
- : -
ХК МВД
19:00
Крылья Советов
- : -
СКА-1946
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
18:00
Динамо-ЛО
- : -
Белогорье
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
Црвена Звезда
- : -
Барселона
21:00
Бамберг
- : -
Панатинаикос
20:45
Фенербахче
- : -
Жальгирис
21:05
Маккаби Тель-Авив
- : -
Галатасарай
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа A
19:00
Литкабелис
- : -
Нижний Новгород
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа B
20:00
Альба Берлин
- : -
Химки
21:15
Бильбао
- : -
Летувос Ритас
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа C
20:00
Зенит
- : -
Мурсия
21:45
Уникаха
- : -
Бавария
20:00
МЗТ Скопье
- : -
Цедевита
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа D
20:00
Локомотив
- : -
Ратиофарм
21:30
Олимпия
- : -
Хапоэль
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 1
03:00
Кливленд
- : -
Нью-Йорк
05:30
Голден Стэйт
- : -
Сан-Антонио
05:00
Портленд
- : -
Юта
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Суперлига 2016/2017
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- : -
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10 лучших голов месяца в самой большой профессиональной лиге страны
25 октября 2016, 12:01
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