Сергей Орешкин: В перерыве нас ждет не отдых, а большая работа
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин – о трудной победе над рижанами – 2:1 бул. и травме Александра Еременко. Читать здесь
|Футбол
|Крылья Советов- : -Локомотив
|Футбол
|Краснодар- : -Оренбург
|Баскетбол
|ЦСКА- : -УНИКС
|Футбол
|Анжи- : -Зенит
|Хоккей
|СКА- : -Медвешчак
|Баскетбол
|Милан- : -Реал
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин – о трудной победе над рижанами – 2:1 бул. и травме Александра Еременко. Читать здесь