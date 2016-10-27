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«Мистер Олимпия-2016» Фил Хит в Москве

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ru

Шестикратный обладатель награды «Мистер Олимпия» Фил Хит приехал в Москву на самое масштабное мероприятие года в сфере здоровья, красоты, фитнеса и бодибилдинга Power Pro Show 2016. ЧИТАТЬ МАТЕРИАЛ

 
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