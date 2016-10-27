«Мистер Олимпия-2016» Фил Хит в Москве
Шестикратный обладатель награды «Мистер Олимпия» Фил Хит приехал в Москву на самое масштабное мероприятие года в сфере здоровья, красоты, фитнеса и бодибилдинга Power Pro Show 2016. ЧИТАТЬ МАТЕРИАЛ
|Футбол
|Спартак (мол)- : -ЦСКА (мол)
|Хоккей
|Динамо Москва- : -Йокерит
Шестикратный обладатель награды «Мистер Олимпия» Фил Хит приехал в Москву на самое масштабное мероприятие года в сфере здоровья, красоты, фитнеса и бодибилдинга Power Pro Show 2016. ЧИТАТЬ МАТЕРИАЛ