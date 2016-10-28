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Андрей Миронов: Я не Бэтмен! И Хэллоуин не праздную

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ru

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов – об уверенной победе перед паузой, предстоящих матчах в сборной и американских праздниках.

 
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