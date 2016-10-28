Андрей Миронов: Я не Бэтмен! И Хэллоуин не праздную
Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов – об уверенной победе перед паузой, предстоящих матчах в сборной и американских праздниках.
|Теннис
|Кузнецова6:1, 6:7, 4:6Цибулкова
|Футбол
|Амкар1 : 0Ростов
|Футбол
|Спартак- : -ЦСКА
|Хоккей
|Спартак2 : 5ХК Сочи
|Хоккей
|Локомотив1 : 0Йокерит
|Футбол
|Боруссия- : -Шальке 04
Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов – об уверенной победе перед паузой, предстоящих матчах в сборной и американских праздниках.