Абель Санчес: Чемпионом Ковалева сделала улица в России, а не я или Джексон
Известный тренер Абель Санчес рассказал о сроках ближайшего боя своего подопечного Геннадия Головкина и раскрыл причины расставания с российским боксером Сергеем Ковалевым.
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Известный тренер Абель Санчес рассказал о сроках ближайшего боя своего подопечного Геннадия Головкина и раскрыл причины расставания с российским боксером Сергеем Ковалевым.