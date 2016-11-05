Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Спартак
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Динамо- : -Енисей
Футбол  Уфа- : -Рубин
Футбол  Крылья Советов- : -Урал
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Абель Санчес: Чемпионом Ковалева сделала улица в России, а не я или Джексон

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»

Известный тренер Абель Санчес рассказал о сроках ближайшего боя своего подопечного Геннадия Головкина и раскрыл причины расставания с российским боксером Сергеем Ковалевым.

 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
еще видео
«Манчестер Сити» уверено разберется с «Мидлсбро». Прогноз на 11-й тур АПЛ1«Манчестер Сити» уверено разберется с «Мидлсбро». Прогноз на 11-й тур АПЛ
Игорь Шестеркин: Обидно, что Коскинен получил травму1Игорь Шестеркин: Обидно, что Коскинен получил травму
Андрей Миронов: Мы нацелены на то, чтобы победить на «Кубке Карьялы»1Андрей Миронов: Мы нацелены на то, чтобы победить на «Кубке Карьялы»
Игорь Никитин: Это только одна игра. Впереди хорошие соперники1Игорь Никитин: Это только одна игра. Впереди хорошие соперники
Сергей Ковалев: Победить Уорда – это убить двух зайцев1Сергей Ковалев: Победить Уорда – это убить двух зайцев
Олег Знарок: Молодые ребята из сборной ни в чем не уступают мастерам СКА1Олег Знарок: Молодые ребята из сборной ни в чем не уступают мастерам СКА
Анатолий Голышев: Что мне подарили после матча? Да вот бритву1Анатолий Голышев: Что мне подарили после матча? Да вот бритву
Александр Барабанов: Когда первый раз сыграл в тело - перестал волноваться1Александр Барабанов: Когда первый раз сыграл в тело - перестал волноваться
Валерий Ничушкин: Это Голышев лучший, а мне дали утешительный приз1Валерий Ничушкин: Это Голышев лучший, а мне дали утешительный приз
Владимир Ткачев: С Ткачевым из «Адмирала» пока не путают1Владимир Ткачев: С Ткачевым из «Адмирала» пока не путают
«У «Краснодара» мало шансов в игре с «Шальке». Прогноз на матчи 4-го тура Лиги Европы1«У «Краснодара» мало шансов в игре с «Шальке». Прогноз на матчи 4-го тура Лиги Европы
Илья Сорокин: На Кубке мира я следил за Бобровским, Лундквистом, Прайсом1Илья Сорокин: На Кубке мира я следил за Бобровским, Лундквистом, Прайсом
Владимир Юрзинов: Русские, хватит спать!1Владимир Юрзинов: Русские, хватит спать!
Александр Барабанов: Ковальчука на Карьяла можно было взять1Александр Барабанов: Ковальчука на Карьяла можно было взять
«В Северной Америке все равно, чей ты сын. Главное, насколько ты готов». Гостиная «Советского спорта»1«В Северной Америке все равно, чей ты сын. Главное, насколько ты готов». Гостиная «Советского спорта»
Игорь Ожиганов: Ши Уэбер уникален1Игорь Ожиганов: Ши Уэбер уникален
Павел Красковский: Евротур - серьезный турнир1Павел Красковский: Евротур - серьезный турнир
Рашит Давыдов: Бобровский планомерно подтягивал кондиции к Кубку мира1Рашит Давыдов: Бобровский планомерно подтягивал кондиции к Кубку мира
«Тренировочных мальчиков очень много — играющих мало». Гостиная «Советского спорта»1«Тренировочных мальчиков очень много — играющих мало». Гостиная «Советского спорта»
Владислав Третьяк: Мы должны дать ребятам возможность проявить себя, сделать шаг вперед1Владислав Третьяк: Мы должны дать ребятам возможность проявить себя, сделать шаг вперед
Олег Знарок: СКА – базовый клуб сборной? На заборе тоже написано…1Олег Знарок: СКА – базовый клуб сборной? На заборе тоже написано…