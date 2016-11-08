«WBA решила заменить Тайсона Фьюри собой»

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Хоккей
01:00
Сент-Луис
5 : 1
Колорадо
Хоккей
16:30
Барыс
2 : 0
Медвешчак
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Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 16
15:00
Солярис
6 : 0
Коломна
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 13
16:30
Барыс
2 : 0
Медвешчак
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 4
01:00
Детройт
1 : 2
Эдмонтон
02:00
Каролина
1 : 4
Нью-Джерси
03:00
Чикаго
4 : 3 ОТ
Даллас
01:00
Сент-Луис
5 : 1
Колорадо
03:00
Рейнджерс
5 : 2
Виннипег
05:30
Анахайм
4 : 1
Калгари
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 10
16:30
Зауралье
1 : 2 Б
ТХК
17:00
Торос
5 : 3
Молот-Прикамье
18:30
Ариада-НХ
3 : 6
Звезда
19:00
Дизель
6 : 1
Ермак
17:00
Рубин
1 : 2
Химик
17:30
Ижсталь
4 : 3 Б
Спутник
18:30
Саров
0 : 2
СКА-Нева
19:00
Кристалл
1 : 0
Сокол
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 2
02:00
Торонто
91 : 96
Сакраменто
03:30
Бостон
107 : 123
Денвер
03:00
Даллас
86 : 75
Милуоки
05:30
Лейкерс
119 : 108
Финикс
Результаты дня
Хоккей
15:30
Сибирь
0 : 1
Спартак
Хоккей
17:00
Металлург
0 : 0
Нефтехимик
Хоккей
17:00
Салават Юлаев
0 : 0
Лада
Хоккей
20:30
Динамо Рига
- : -
Куньлунь
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Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Океания / Третий раунд / Группа B
08:00
Таити
1 : 0
Соломоновы острова
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 7. Махачкала
10:00
СГУ
2 : 0
КФУ
13:00
ДГТУ
0 : 2
РЭУ
Хоккей.
CHL Canada Russia Series 2016
06:00
Россия (U-20)
3 : 2 ОТ
Западная хоккейная лига
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 13
15:00
Металлург Нк
0 : 0
ХК Сочи
16:00
Авангард
1 : 0
Торпедо
17:00
Металлург
0 : 0
Нефтехимик
17:00
Трактор
0 : 0
Ак Барс
19:30
Динамо Минск
- : -
Адмирал
15:30
Сибирь
0 : 1
Спартак
17:00
Салават Юлаев
0 : 0
Лада
17:00
Автомобилист
0 : 0
Слован
19:30
Йокерит
- : -
Амур
20:30
Динамо Рига
- : -
Куньлунь
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 5
03:00
Айлендерс
4 : 2
Ванкувер
03:30
Флорида
3 : 1
Тампа-Бэй
03:00
Бостон
4 : 0
Баффало
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 10
16:30
Челмет
1 : 3
Динамо Балашиха
19:00
Буран
- : -
Рязань
16:30
Южный Урал
1 : 1
Динамо СПб
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 12
12:00
Амурские Тигры
3 : 1
Красная Армия
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 3
03:00
Вашингтон
106 : 114
Хьюстон
03:00
Шарлотт
122 : 100
Индиана
04:00
Чикаго
112 : 80
Орландо
06:30
Клипперс
114 : 82
Детройт
03:00
Филадельфия
84 : 109
Юта
04:00
Оклахома
97 : 85
Майами
06:30
Голден Стэйт
116 : 106
Нью-Орлеан
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 4
22:00
Скайлайнерс
- : -
Нимбурк
22:00
Хелиос
- : -
Баккен Беарс
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 4
19:00
Химик
- : -
Катайя
22:30
Ле Ман
- : -
Орадя
20:00
Автодор
- : -
Пинар
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 4
20:00
ПАОК
- : -
Виллербанн
20:30
Роза Радом
- : -
Ушак Спортиф
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 4
22:00
Мега
- : -
Ювентус
22:30
Авеллино
- : -
Теленет
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 4
22:00
АЕК Афины
- : -
Динамо Сассари
Результаты дня
Футбол
14:00
Нефтехимик
- : -
Динамо
Футбол
19:00
Кубань
- : -
Спартак-2
Хоккей
19:30
Динамо Москва
- : -
СКА
Футбол
17:00
Тюмень
- : -
Зенит-2
Хоккей
19:30
Витязь
- : -
ЦСКА
Баскетбол
22:45
Уникаха
- : -
Зенит
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Футбол.
Россия. ФНЛ 2016/2017 Тур 21
14:00
Нефтехимик
- : -
Динамо
15:30
Енисей
- : -
Балтика
18:30
Мордовия
- : -
Тосно
19:00
Химки
- : -
СКА-Хабаровск
19:00
Факел
- : -
Луч-Энергия
15:00
Сибирь
- : -
Тамбов
17:00
Тюмень
- : -
Зенит-2
18:30
Шинник
- : -
Волгарь
19:00
Кубань
- : -
Спартак-2
19:00
Сокол
- : -
Спартак-Нальчик
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Путь чемпионов. Второй раунд Первые матчи
17:00
Алтинорду (мол)
- : -
Спарта (мол)
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 7. Махачкала
10:00
РЭУ
- : -
СГУ
12:00
ДГТУ
- : -
КФУ
Хоккей.
CHL Canada Russia Series 2016
06:00
Западная хоккейная лига
- : -
Россия (U-20)
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 13
17:00
Югра
- : -
Медвешчак
19:30
Локомотив
- : -
Северсталь
19:30
Витязь
- : -
ЦСКА
19:30
Динамо Москва
- : -
СКА
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 5
03:00
Вашингтон
- : -
Сан-Хосе
03:00
Питтсбург
- : -
Эдмонтон
03:00
Филадельфия
- : -
Детройт
03:30
Торонто
- : -
Лос-Анджелес
04:00
Нэшвилл
- : -
Оттава
03:00
Нью-Джерси
- : -
Каролина
03:00
Рейнджерс
- : -
Ванкувер
03:30
Монреаль
- : -
Бостон
04:00
Виннипег
- : -
Даллас
05:00
Колорадо
- : -
Аризона
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 10
16:30
Зауралье
- : -
Химик
17:00
Торос
- : -
Спутник
18:30
Ариада-НХ
- : -
СКА-Нева
19:00
Дизель
- : -
Сокол
17:00
Рубин
- : -
ТХК
17:30
Ижсталь
- : -
Молот-Прикамье
18:30
Саров
- : -
Звезда
19:00
Кристалл
- : -
Ермак
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 12
12:00
Амурские Тигры
- : -
Красная Армия
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
Зенит-Казань
- : -
Газпром-Югра
Белогорье
- : -
Югра-Самотлор
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа A
21:00
Цедевита
- : -
Нижний Новгород
21:00
МЗТ Скопье
- : -
Гран Канария
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа B
22:30
Бильбао
- : -
Химки
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа C
21:00
Будучность
- : -
Бавария
22:45
Уникаха
- : -
Зенит
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа D
20:00
Летувос Ритас
- : -
Фуэнлабрада
21:30
Ратиофарм
- : -
Хапоэль
20:30
Локомотив
- : -
Валенсия
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 3
03:00
Кливленд
- : -
Атланта
04:00
Мемфис
- : -
Денвер
06:30
Лейкерс
- : -
Даллас
03:30
Бруклин
- : -
Миннесота
06:00
Портленд
- : -
Финикс
06:30
Сакраменто
- : -
Нью-Орлеан
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 4
22:00
Арис
- : -
Банвит
22:30
Монако
- : -
Ирони
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 4
22:30
Рейер
- : -
Маккаби Р
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 4
20:00
Вентспилс
- : -
Варезе
22:00
Ольденбург
- : -
Нептунас
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 4
22:00
Цибона
- : -
Морнар
22:30
Иберостар Тенерифе
- : -
Страсбур
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 4
20:00
Бешикташ
- : -
Стелмет
22:30
Спиро
- : -
Людвигсбург
20:00
Сольноки Олай
- : -
Партизан
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«WBA решила заменить Тайсона Фьюри собой»
8 ноября 2016, 16:26
Источник:
«Советский спорт»
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