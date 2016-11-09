Александр Бубнов: Ничья с ЦСКА для «Амкара», как победа
9:57Александр Бубнов: Ничья с ЦСКА для «Амкара», как победа1 часть19:51Александр Бубнов: Сомнений нет, «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов2 часть18:00Александр Бубнов: Хотелось бы, чтобы «Динамо» играл в РФПЛ3 часть
Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире «Спорт FM» обсудил все главные события минувшего 13-го тура чемпионата России.
- Чемпион ли
«Спартак»? Не будем спешить, но на сегодняшний день 90 процентов того, что
«Спартак» может попасть в Лигу чемпионов. Даже больше чем 90 процентов, а то
что красно-белые станут чемпионами – процентов 70. Остальные 30 оставляю одной
команде – «Зениту». Всем остальным ноль. У меня сомнений нет, «Спартак» будет
играть в Лиге чемпионов.
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