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Александр Бубнов: Ничья с ЦСКА для «Амкара», как победа

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  Радио «Спорт FM»
Александр Бубнов: Ничья с ЦСКА для «Амкара», как победа9:57Александр Бубнов: Ничья с ЦСКА для «Амкара», как победа1 частьАлександр Бубнов: Сомнений нет, «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов19:51Александр Бубнов: Сомнений нет, «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов2 частьАлександр Бубнов: Хотелось бы, чтобы «Динамо» играл в РФПЛ18:00Александр Бубнов: Хотелось бы, чтобы «Динамо» играл в РФПЛ3 часть

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире «Спорт FM» обсудил все главные события минувшего 13-го тура чемпионата России.

- Чемпион ли «Спартак»? Не будем спешить, но на сегодняшний день 90 процентов того, что «Спартак» может попасть в Лигу чемпионов. Даже больше чем 90 процентов, а то что красно-белые станут чемпионами – процентов 70. Остальные 30 оставляю одной команде – «Зениту». Всем остальным ноль. У меня сомнений нет, «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов.

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