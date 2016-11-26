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Шикарные удары с любого расстояния. Топ-10 голов ПФЛ

В октябре футболисты клубов ПФЛ продолжали забивать много и разнообразно. Особенно удавались им сверхдальние удары: кому-то помогал ветер, кому-то – невнимательность голкипера, ну а самый необычный гол расположился на первой строчки ежемесячного рейтинга красивейших голов Профессиональной футбольной Лиги.

10. Михаил Маркин, «Зенит» (Пенза)
9. Андрей Придюк, «Чайка»
8. Василий Панев, «Чита»
7. Владимир Ридель, «Черноморец»
6. Алексей Горюшкин, «Спартак» (Кострома)
5. Руслан Заерко, «Торпедо Москва»
4. Антон Тонких, «Авангард»
3. Александр Подымов, «Витязь»
2. Тофик Кадимов, «Легион Динамо»
1. Ростислав Солдатенко, «СКА Ростов-на-Дону»
Теги:  ФНЛ
 
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