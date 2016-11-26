Шикарные удары с любого расстояния. Топ-10 голов ПФЛ

В октябре футболисты клубов ПФЛ продолжали забивать много и разнообразно. Особенно удавались им сверхдальние удары: кому-то помогал ветер, кому-то – невнимательность голкипера, ну а самый необычный гол расположился на первой строчки ежемесячного рейтинга красивейших голов Профессиональной футбольной Лиги.