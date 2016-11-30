Александр Еременко: Команда смогла собраться после поражений. Сделали выводы
Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» со счетом 3:0.
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Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» со счетом 3:0.