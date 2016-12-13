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Александр Бубнов: В свое время я мог перейти в клуб АПЛ

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  Радио «Спорт FM»
«В назначении Гончаренко ничего неожиданного не произошло»10:46«В назначении Гончаренко ничего неожиданного не произошло»1 часть«Не сказал бы, что в ЛЕ российские команды будут фаворитами»10:45«Не сказал бы, что в ЛЕ российские команды будут фаворитами»2 часть«Думаю, Смолов сможет проявить себя на европейском уровне»6:28«Думаю, Смолов сможет проявить себя на европейском уровне»3 часть«В свое время мог перейти в клуб АПЛ»2:51«В свое время мог перейти в клуб АПЛ»4 часть

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире «Спорт FM« обсудил назначение Виктора Гончаренко главным тренером столичного ЦСКА, итоги жеребьевки Лиги Европы, а также рассказал о том, как он мог перейти в английский футбольный клуб.

 
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