Александр Бубнов: В свое время я мог перейти в клуб АПЛ
10:46«В назначении Гончаренко ничего неожиданного не произошло»1 часть10:45«Не сказал бы, что в ЛЕ российские команды будут фаворитами»2 часть6:28«Думаю, Смолов сможет проявить себя на европейском уровне»3 часть2:51«В свое время мог перейти в клуб АПЛ»4 часть
Футбольный
эксперт Александр Бубнов в эфире «Спорт FM« обсудил назначение Виктора
Гончаренко главным тренером столичного ЦСКА, итоги жеребьевки Лиги Европы, а
также рассказал о том, как он мог перейти в английский футбольный клуб.