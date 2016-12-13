Александр Бубнов: В свое время я мог перейти в клуб АПЛ

«В свое время мог перейти в клуб АПЛ»

«В свое время мог перейти в клуб АПЛ» 4 часть

«Не сказал бы, что в ЛЕ российские команды будут фаворитами»

«Не сказал бы, что в ЛЕ российские команды будут фаворитами» 2 часть

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире «Спорт FM« обсудил назначение Виктора Гончаренко главным тренером столичного ЦСКА, итоги жеребьевки Лиги Европы, а также рассказал о том, как он мог перейти в английский футбольный клуб.