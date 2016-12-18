Вручение премии «Харламов Трофи»
0:20Золотой салют в честь лауреатов «Харламов трофи»1 часть1:53Павел Буре: Здорово, что «Советский спорт» собрал вместе все поколения нашего хоккея2 часть5:18Рене Фазель: Для меня большая честь участвовать в «Харламов Трофи»3 часть3:58Борис Майоров: В нашем хоккее было всего две пары великих защитников4 часть3:16Алексей Касатонов: Якушев - это наш памятник!5 часть4:10Олег Знарок: Юрзинов - мой второй папа!6 часть2:55Владислав Третьяк: У нас очень хорошая хоккейная семья. Ее политика не рассорит7 часть1:13Виктор Шувалов: Желаю нынешнему поколению, чтобы они были впереди планеты всей8 часть3:29Борис Михайлов: «Советский спорт» затеял полезное дело9 часть