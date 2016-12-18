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Вручение премии «Харламов Трофи»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»
Золотой салют в честь лауреатов «Харламов трофи»0:20Золотой салют в честь лауреатов «Харламов трофи»1 частьПавел Буре: Здорово, что «Советский спорт» собрал вместе все поколения нашего хоккея1:53Павел Буре: Здорово, что «Советский спорт» собрал вместе все поколения нашего хоккея2 частьРене Фазель: Для меня большая честь участвовать в «Харламов Трофи»5:18Рене Фазель: Для меня большая честь участвовать в «Харламов Трофи»3 частьБорис Майоров: В нашем хоккее было всего две пары великих защитников3:58Борис Майоров: В нашем хоккее было всего две пары великих защитников4 частьАлексей Касатонов: Якушев - это наш памятник!3:16Алексей Касатонов: Якушев - это наш памятник!5 частьОлег Знарок: Юрзинов - мой второй папа!4:10Олег Знарок: Юрзинов - мой второй папа!6 частьВладислав Третьяк: У нас очень хорошая хоккейная семья. Ее политика не рассорит2:55Владислав Третьяк: У нас очень хорошая хоккейная семья. Ее политика не рассорит7 частьВиктор Шувалов: Желаю нынешнему поколению, чтобы они были впереди планеты всей1:13Виктор Шувалов: Желаю нынешнему поколению, чтобы они были впереди планеты всей8 частьБорис Михайлов: «Советский спорт» затеял полезное дело3:29Борис Михайлов: «Советский спорт» затеял полезное дело9 часть
 
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