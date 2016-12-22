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Хоккей  Нефтехимик1 : 3ЦСКА
Хоккей  Спартак2 : 1Локомотив
Баскетбол  Жальгирис80 : 88УНИКС
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Баскетбол  Црвена Звезда82 : 70Реал
Футбол  Фиорентина0 : 0Наполи
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Итоги первой части сезона ФНЛ 2016-2017

Теги:  ФНЛ
 
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