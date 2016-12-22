Итоги первой части сезона ФНЛ 2016-2017

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Хоккей
15:30
Сибирь
1 : 3
Динамо Минск
Футбол
22:00
Бавария
3 : 0
РБ Лейпциг
Футбол
22:45
Интер
3 : 0
Лацио
Хоккей
21:00
Медвешчак
6 : 3
Металлург
Баскетбол
22:05
Маккаби Тель-Авив
76 : 80
ЦСКА
Футбол
22:50
Бордо
0 : 0
Ницца
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Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 16
22:00
Бавария
3 : 0
РБ Лейпциг
22:00
Ингольштадт
1 : 2
Фрайбург
22:00
Хоффенхайм
1 : 1
Вердер
22:00
Герта
2 : 0
Дармштадт
22:00
Кёльн
1 : 1
Байер
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 18
22:45
Интер
3 : 0
Лацио
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 19
22:50
Лион
2 : 0
Анже
22:50
Бордо
0 : 0
Ницца
22:50
ПСЖ
5 : 0
Лорьян
22:50
Нант
1 : 0
Монпелье
22:50
Дижон
2 : 0
Тулуза
22:50
Лилль
1 : 1
Ренн
22:50
Сент-Этьен
0 : 0
Нанси
22:50
Бастия
1 : 2
Марсель
22:50
Монако
2 : 1
Кан
22:50
Метц
2 : 2
Генгам
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 18
12:30
Адмирал
1 : 4
Барыс
15:00
Металлург Нк
3 : 4
Йокерит
16:00
Авангард
9 : 3
Динамо Рига
21:00
Слован
1 : 0
Трактор
12:30
Амур
1 : 3
Югра
15:30
Сибирь
1 : 3
Динамо Минск
21:00
Медвешчак
6 : 3
Металлург
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 11
03:00
Бостон
2 : 4
Айлендерс
03:00
Нью-Джерси
1 : 5
Нэшвилл
03:30
Монреаль
5 : 1
Анахайм
03:30
Флорида
4 : 3 Б
Баффало
04:30
Даллас
2 : 3 ОТ
Сент-Луис
03:00
Коламбус
3 : 2 Б
Лос-Анджелес
03:00
Питтсбург
7 : 2
Рейнджерс
03:30
Тампа-Бэй
4 : 1
Детройт
04:00
Миннесота
2 : 0
Колорадо
04:30
Чикаго
3 : 4
Оттава
06:00
Ванкувер
4 : 1
Виннипег
06:30
Сан-Хосе
4 : 1
Калгари
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 16
17:00
Молот-Прикамье
5 : 4
Динамо СПб
17:00
Торос
9 : 3
ТХК
17:00
Спутник
3 : 2
Динамо Балашиха
17:30
Ижсталь
3 : 0
Химик
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 17
17:00
Спутник Альметьевск
0 : 3
Сарматы
18:00
Реактор
2 : 4
Стальные Лисы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 17
17:00
МХК Спартак
1 : 2
Алмаз
19:00
Русские Витязи
2 : 5
Локо
18:00
Чайка
5 : 1
Тайфун
19:00
ХК МВД
2 : 3
Амурские Тигры
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:45
Фенербахче
64 : 71
Дарушафака
22:05
Маккаби Тель-Авив
76 : 80
ЦСКА
22:00
Милан
72 : 86
Панатинаикос
22:30
Баскония
65 : 62
Барселона
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
19:00
Зенит
99 : 72
Астана
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 9
03:00
Филадельфия
93 : 108
Нью-Орлеан
03:30
Майами
130 : 136
Орландо
03:30
Торонто
116 : 104
Бруклин
04:00
Милуоки
108 : 114
Кливленд
06:30
Голден Стэйт
104 : 74
Юта
03:00
Шарлотт
117 : 113
Лейкерс
03:30
Нью-Йорк
118 : 111
Индиана
04:00
Мемфис
109 : 112
Бостон
04:00
Хьюстон
100 : 102
Сан-Антонио
06:30
Клипперс
119 : 102
Денвер
06:30
Сакраменто
126 : 121
Портленд
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 10
20:30
Монако
105 : 86
Баккен Беарс
22:00
Скайлайнерс
72 : 62
Хелиос
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 10
18:30
Автодор
59 : 65
Орадя
22:00
Маккаби Р
78 : 69
Пинар
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 10
20:00
Вентспилс
97 : 86
Ушак Спортиф
22:00
ПАОК
78 : 69
Варезе
22:00
Ольденбург
83 : 71
Роза Радом
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 10
20:30
Мега
60 : 53
Морнар
22:30
Теленет
65 : 66
Страсбур
20:30
Иберостар Тенерифе
79 : 57
Ювентус
22:30
Авеллино
75 : 57
Цибона
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 10
20:00
Бешикташ
82 : 67
АЕК Афины
Результаты дня
Хоккей
19:00
Нефтехимик
1 : 3
ЦСКА
Хоккей
19:46
Спартак
2 : 1
Локомотив
Баскетбол
21:00
Жальгирис
80 : 88
УНИКС
Хоккей
19:00
Торпедо
1 : 2 ОТ
Динамо Москва
Баскетбол
21:00
Црвена Звезда
82 : 70
Реал
Футбол
22:45
Фиорентина
0 : 0
Наполи
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Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 18
22:45
Кальяри
0 : 0
Сассуоло
22:45
Рома
0 : 0
Кьево
22:45
Торино
0 : 0
Дженоа
22:45
Палермо
0 : 0
Пескара
22:45
Сампдория
0 : 0
Удинезе
22:45
Фиорентина
0 : 0
Наполи
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 18
19:00
Нефтехимик
1 : 3
ЦСКА
19:30
ХК Сочи
2 : 5
Витязь
19:00
Торпедо
1 : 2 ОТ
Динамо Москва
19:46
Спартак
2 : 1
Локомотив
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 11
04:00
Филадельфия
3 : 2 Б
Вашингтон
05:30
Аризона
2 : 3
Эдмонтон
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 16
16:30
Зауралье
4 : 0
Сокол
16:30
Южный Урал
3 : 4
Сарыарка
19:00
Дизель
1 : 3
Звезда
16:30
Челмет
0 : 8
Торпедо У-К
17:00
Рубин
1 : 2 Б
Ермак
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 17
13:00
Кузнецкие Медведи
4 : 3
Толпар
17:00
Спутник Альметьевск
2 : 4
Сарматы
14:30
Сибирские Снайперы
1 : 4
Авто
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 17
16:30
МХК Динамо СПб
4 : 2
СКА-1946
19:30
Атланты
2 : 3 ОТ
СКА-Серебряные Львы
19:00
ХК МВД
4 : 3
Амурские Тигры
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
Галатасарай
76 : 86
Анадолу Эфес
21:00
Жальгирис
80 : 88
УНИКС
21:00
Црвена Звезда
82 : 70
Реал
22:00
Бамберг
48 : 30
Олимпиакос
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
18:00
Калев
77 : 84
Химки
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 9
03:00
Кливленд
113 : 102
Милуоки
03:30
Детройт
86 : 98
Мемфис
04:00
Чикаго
97 : 107
Вашингтон
05:00
Юта
93 : 94
Сакраменто
03:30
Атланта
84 : 92
Миннесота
04:00
Нью-Орлеан
110 : 121
Оклахома
05:00
Финикс
111 : 125
Хьюстон
06:00
Портленд
95 : 96
Даллас
Результаты дня
Хоккей
18:00
Лада
- : -
СКА
Баскетбол
20:00
ЦСКА
- : -
Фенербахче
Хоккей
21:00
Медвешчак
- : -
Салават Юлаев
Футбол
19:30
Ювентус
- : -
Милан
Хоккей
21:00
Слован
- : -
Металлург
Баскетбол
23:00
Барселона
- : -
Милан
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Футбол.
Суперкубок Италии 2016 Финал
19:30
Ювентус
- : -
Милан
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 18
15:00
Металлург Нк
- : -
Динамо Рига
16:00
Авангард
- : -
Динамо Минск
18:00
Лада
- : -
СКА
21:00
Медвешчак
- : -
Салават Юлаев
15:30
Сибирь
- : -
Йокерит
16:30
Барыс
- : -
Трактор
21:00
Слован
- : -
Металлург
21:30
Адмирал
- : -
Югра
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 11
03:00
Баффало
- : -
Каролина
03:00
Нью-Джерси
- : -
Филадельфия
03:30
Оттава
- : -
Анахайм
03:30
Флорида
- : -
Бостон
05:00
Колорадо
- : -
Торонто
03:00
Коламбус
- : -
Питтсбург
03:30
Монреаль
- : -
Миннесота
03:30
Тампа-Бэй
- : -
Сент-Луис
04:00
Нэшвилл
- : -
Лос-Анджелес
06:00
Ванкувер
- : -
Виннипег
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 16
17:00
Молот-Прикамье
- : -
Динамо Балашиха
17:00
Торос
- : -
Химик
18:30
Нефтяник
- : -
Саров
17:00
Спутник
- : -
Динамо СПб
17:30
Ижсталь
- : -
ТХК
19:00
Барс
- : -
Ариада-НХ
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 17
18:00
Реактор
- : -
Стальные Лисы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 17
18:00
Чайка
- : -
Тайфун
19:30
Атланты
- : -
СКА-Серебряные Львы
18:30
МХК Динамо СПб
- : -
СКА-1946
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
ЦСКА
- : -
Фенербахче
22:15
Панатинаикос
- : -
Баскония
20:45
Дарушафака
- : -
Маккаби Тель-Авив
23:00
Барселона
- : -
Милан
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 9
Бруклин
- : -
Голден Стэйт
Нью-Йорк
- : -
Орландо
Клипперс
- : -
Сан-Антонио
Майами
- : -
Лейкерс
Индиана
- : -
Бостон
Футзал.
Суперлига 2016/2017
Норильский никель
- : -
Газпром-Югра
Синара
- : -
Сибиряк
Дина
- : -
Тюмень
Результаты дня
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Итоги первой части сезона ФНЛ 2016-2017
22 декабря 2016, 17:37
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