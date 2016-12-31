Новогоднее поздравление от женского гандбольного клуба «Звезда»

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Хоккей
01:30
Финляндия (U-20)
1 : 3
Швеция (U-20)
Баскетбол
19:00
УНИКС
83 : 81
Панатинаикос
Футбол
23:00
Халл Сити
2 : 2
Эвертон
Хоккей
17:05
Динамо Минск
2 : 3
Канада
Хоккей
22:15
Лугано
4 : 0
Давос
Баскетбол
23:00
Барселона
81 : 77
Дарушафака
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Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 19
23:00
Халл Сити
2 : 2
Эвертон
Хоккей.
Молодежный ЧМ 2017 / Группа А
01:30
Финляндия (U-20)
1 : 3
Швеция (U-20)
Хоккей.
Молодежный ЧМ 2017 / Группа В
04:00
Латвия (U-20)
2 : 10
Канада (U-20)
Хоккей.
Кубок Шпенглера 2016 / Плей-офф 1/2 финала
17:05
Динамо Минск
2 : 3
Канада
22:15
Лугано
4 : 0
Давос
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 12
03:00
Баффало
2 : 4
Бостон
03:30
Оттава
2 : 3 ОТ
Детройт
03:30
Флорида
2 : 3 ОТ
Монреаль
04:00
Миннесота
6 : 4
Айлендерс
04:30
Даллас
4 : 2
Колорадо
03:00
Вашингтон
1 : 2 Б
Нью-Джерси
03:30
Тампа-Бэй
2 : 3 ОТ
Торонто
04:00
Виннипег
3 : 5
Коламбус
04:00
Нэшвилл
2 : 3
Чикаго
05:00
Аризона
3 : 6
Рейнджерс
05:00
Калгари
1 : 3
Анахайм
05:00
Эдмонтон
3 : 1
Лос-Анджелес
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
19:00
УНИКС
83 : 81
Панатинаикос
23:00
Барселона
81 : 77
Дарушафака
20:00
Галатасарай
75 : 90
Бамберг
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 10
03:00
Шарлотт
91 : 82
Майами
04:00
Мемфис
114 : 80
Оклахома
05:00
Юта
100 : 83
Филадельфия
04:00
Кливленд
124 : 118
Бостон
05:00
Финикс
99 : 91
Торонто
06:30
Лейкерс
89 : 101
Даллас
Результаты дня
Хоккей
14:00
Канада
2 : 1
Лугано
Футбол
18:00
Челси
- : -
Сток Сити
Хоккей
21:00
Швеция (U-20)
- : -
Чехия (U-20)
Футбол
18:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Мидлсбро
Футбол
20:30
Ливерпуль
- : -
Манчестер Сити
Хоккей
23:30
США (U-20)
- : -
Канада (U-20)
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Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 19
18:00
Бёрнли
- : -
Сандерленд
18:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Мидлсбро
18:00
Суонси
- : -
Борнмут
20:30
Ливерпуль
- : -
Манчестер Сити
18:00
Лестер Сити
- : -
Вест Хэм
18:00
Саутгемптон
- : -
Вест Бромвич
18:00
Челси
- : -
Сток Сити
Хоккей.
Молодежный ЧМ 2017 / Группа А
01:00
Швейцария (U-20)
5 : 4 Б
Дания (U-20)
21:00
Швеция (U-20)
- : -
Чехия (U-20)
Хоккей.
Молодежный ЧМ 2017 / Группа В
03:30
Словакия (U-20)
4 : 2
Латвия (U-20)
23:30
США (U-20)
- : -
Канада (U-20)
Хоккей.
Кубок Шпенглера 2016 / Плей-офф Финал
14:00
Канада
2 : 1
Лугано
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 12
03:30
Каролина
3 : 2
Чикаго
06:00
Ванкувер
3 : 2 ОТ
Анахайм
21:00
Бостон
- : -
Баффало
04:00
Сент-Луис
0 : 4
Нэшвилл
06:00
Сан-Хосе
2 : 0
Филадельфия
21:00
Нью-Джерси
- : -
Вашингтон
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 10
00:00
Индиана
111 : 101
Чикаго
03:30
Бостон
117 : 114
Майами
04:00
Миннесота
116 : 99
Милуоки
04:00
Хьюстон
140 : 116
Клипперс
05:00
Денвер
122 : 124
Филадельфия
03:00
Вашингтон
118 : 95
Бруклин
04:00
Атланта
105 : 98
Детройт
04:00
Нью-Орлеан
104 : 92
Нью-Йорк
04:30
Сан-Антонио
110 : 94
Портленд
06:30
Голден Стэйт
108 : 99
Даллас
Результаты дня
Хоккей
01:30
Финляндия (U-20)
- : -
Швейцария (U-20)
Хоккей
04:00
Питтсбург
- : -
Монреаль
Футбол
16:30
Уотфорд
- : -
Тоттенхэм
Хоккей
03:00
Миннесота
- : -
Коламбус
Хоккей
04:00
Россия (U-20)
- : -
Словакия (U-20)
Футбол
19:00
Арсенал
- : -
Кристал Пэлас
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Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 19
16:30
Уотфорд
- : -
Тоттенхэм
19:00
Арсенал
- : -
Кристал Пэлас
Хоккей.
Молодежный ЧМ 2017 / Группа А
01:30
Финляндия (U-20)
- : -
Швейцария (U-20)
Хоккей.
Молодежный ЧМ 2017 / Группа В
04:00
Россия (U-20)
- : -
Словакия (U-20)
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 12
03:00
Миннесота
- : -
Коламбус
04:00
Питтсбург
- : -
Монреаль
05:00
Даллас
- : -
Флорида
07:00
Калгари
- : -
Аризона
07:30
Лос-Анджелес
- : -
Сан-Хосе
04:00
Виннипег
- : -
Айлендерс
04:00
Тампа-Бэй
- : -
Каролина
05:00
Колорадо
- : -
Рейнджерс
07:00
Эдмонтон
- : -
Ванкувер
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 10
01:00
Сакраменто
- : -
Мемфис
03:00
Шарлотт
- : -
Кливленд
04:00
Хьюстон
- : -
Нью-Йорк
03:00
Чикаго
- : -
Милуоки
04:00
Оклахома
- : -
Клипперс
04:00
Юта
- : -
Финикс
Результаты дня
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Новогоднее поздравление от женского гандбольного клуба «Звезда»
31 декабря 2016, 14:51
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