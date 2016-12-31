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Хоккей  Канада2 : 1Лугано
Футбол  Челси- : -Сток Сити
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Чехия (U-20)
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Мидлсбро
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Сити
Хоккей  США (U-20)- : -Канада (U-20)
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Новогоднее поздравление от женского гандбольного клуба «Звезда»

 
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