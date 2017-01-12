Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов1 : 0Аль-Хиляль
Хоккей  Металлург- : -Спартак
Хоккей  ЦСКА- : -Сибирь
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Металлург Нк
Баскетбол  ЦСКА- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Криштиану Роналду заговорил на русском

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»

Нападающий сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду заявил, что мечтает в этом году выиграть Кубок конфедераций и произнес несколько слов по-русски.


 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
еще видео
Валерий Брагин: Многие думают, что быть Овечкиным просто. Взял клюшку – и фигарь (часть 3)1Валерий Брагин: Многие думают, что быть Овечкиным просто. Взял клюшку – и фигарь (часть 3)
Валерий Брагин: Вся эта мишура Капризова не интересует. Он вырастет в хорошего игрока (часть 2)1Валерий Брагин: Вся эта мишура Капризова не интересует. Он вырастет в хорошего игрока (часть 2)
Валерий Брагин: И тогда мне сказали бы: «Товарищ тренер, вы что творите?! (часть 1)1Валерий Брагин: И тогда мне сказали бы: «Товарищ тренер, вы что творите?! (часть 1)
Андрей Назаров: На Новый год погуляли хорошо вот и забиваем мало!1Андрей Назаров: На Новый год погуляли хорошо вот и забиваем мало!
Новые игроки «Спартака», сплетни про WADA – от главных заговорщиков. Шоу «Теория заговора»1Новые игроки «Спартака», сплетни про WADA – от главных заговорщиков. Шоу «Теория заговора»
Яков Рылов: Соскучились по Москве, вот и торопились забивать1Яков Рылов: Соскучились по Москве, вот и торопились забивать
Иван Скобрев: Вот когда игроки «Динамо» Кубок над головой поднимут - оценю их «физику»1Иван Скобрев: Вот когда игроки «Динамо» Кубок над головой поднимут - оценю их «физику»
Валерий Брагин: В Дании хоккей вышел на профессиональный уровень1Валерий Брагин: В Дании хоккей вышел на профессиональный уровень
Валерий Брагин: После МЧМ-2011 канадцы и американцы сразу перестроились1Валерий Брагин: После МЧМ-2011 канадцы и американцы сразу перестроились
Лучшее с «Дакара»: самые яркие видео первой недели рейда1Лучшее с «Дакара»: самые яркие видео первой недели рейда
Дмитрий Квартальнов: В какой-то момент вратарь соперника поймал кураж1Дмитрий Квартальнов: В какой-то момент вратарь соперника поймал кураж
Сергей Бердников: Преимущество ЦСКА было явным и очевидным1Сергей Бердников: Преимущество ЦСКА было явным и очевидным
Павел Дацюк: До Зала Славы НХЛ мне далеко1Павел Дацюк: До Зала Славы НХЛ мне далеко
Маскот «Зенита» сделал предложение девушке из группы поддержки1Маскот «Зенита» сделал предложение девушке из группы поддержки
Шахматы, Варди и Уткин. Шоу «Теория заговора»1Шахматы, Варди и Уткин. Шоу «Теория заговора»
Шоу «Теории заговора». Выпуск от 10 января1Шоу «Теории заговора». Выпуск от 10 января
Сергей Гимаев: Капризов – очень хороший парень, понимаете?1Сергей Гимаев: Капризов – очень хороший парень, понимаете?
Кирилл Капризов: Я - веселый человек. Не ездить же по льду с каменным лицом?1Кирилл Капризов: Я - веселый человек. Не ездить же по льду с каменным лицом?
Павел Дацюк: Как-то я грязно играю. Обещаю, что исправлюсь!1Павел Дацюк: Как-то я грязно играю. Обещаю, что исправлюсь!
Как Знарок и Квартальнов хохмили после дерби ЦСКА - СКА1Как Знарок и Квартальнов хохмили после дерби ЦСКА - СКА
Роман Ротенберг: Москва плохо идет на хоккей? Надо работать со зрителями1Роман Ротенберг: Москва плохо идет на хоккей? Надо работать со зрителями