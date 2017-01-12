Криштиану Роналду заговорил на русском
Нападающий сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду заявил, что мечтает в этом году выиграть Кубок конфедераций и произнес несколько слов по-русски.
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Нападающий сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду заявил, что мечтает в этом году выиграть Кубок конфедераций и произнес несколько слов по-русски.