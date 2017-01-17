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Болельщики СКА поздравили Олега Знарка. И он улыбался!

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»
 
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