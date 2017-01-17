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Хоккей  Питтсбург8 : 7 ОТВашингтон
Теннис  Веснина7:5, 6:2Богдан
Теннис  Турсунов2:6, 6:7, 3:6Штепанек
Теннис  Александрова0:6, 6:4, 1:6Макарова
Теннис  Медведев5:7, 6:4, 6:7, 1:6Эскобедо
Футбол  Гана- : -Уганда
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Денис Кокарев: Раз судьи так решили - дай Бог

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»
 
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