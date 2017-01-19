Шоу «Теория заговора». Выпуск от 19 января

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|Гандбол
|Россия28 : 24Бразилия
|Футбол
|Локомотив1 : 2Базель
|Баскетбол
|ЦСКА83 : 64Бамберг
|Биатлон
|Индивидуальная гонка. Женщины
|Хоккей
|СКА3 : 5Йокерит
|Футбол
|Реал Сосьедад- : -Барселона
|Плишкова6:0, 6:2Блинкова
|Эррани2:6, 2:3Макарова
|Додин7:6, 4:6, 4:6Гарсия
|Возняцки6:1, 6:3Векич
|Веснина6:3, 6:3Минелла
|Янг5:7, 3:6, 0:6Кольшрайбер
|Каррено-Буста6:2, 6:4, 6:2Эдмунд
|Симон6:4, 6:1, 6:1Дутра Силва
|Эскобедо6:2, 4:6, 4:6, 2:6Феррер
|Истомин7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4Джокович