Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Эррани2:6, 2:3Макарова
Гандбол  Россия- : -Бразилия
Футбол  Локомотив- : -Базель
Теннис  Веснина- : -Минелла
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Алжир- : -Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мартиньш Карсумс: «Динамо» на удержание счета никогда не играет

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
еще видео
Дмитрий Квартальнов: Очень сильно врезали Светлакову. Интересно, что теперь в КХЛ скажут1Дмитрий Квартальнов: Очень сильно врезали Светлакову. Интересно, что теперь в КХЛ скажут
Правда ли, что Ван Гал – латентный динамовец. Ответ ищут заговорщики шоу «Теория заговора»1Правда ли, что Ван Гал – латентный динамовец. Ответ ищут заговорщики шоу «Теория заговора»
Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин в гостях у редакции «Советского спорта»1Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин в гостях у редакции «Советского спорта»
Возвращение команды «КАМАЗ-мастер» на родину1Возвращение команды «КАМАЗ-мастер» на родину
Американский тренер после драки сошел с ума и стал пожимать руки невидимкам1Американский тренер после драки сошел с ума и стал пожимать руки невидимкам
«Теория заговора»: Петреску и майонез, Самедов и Роналду в картинках1«Теория заговора»: Петреску и майонез, Самедов и Роналду в картинках
Болельщики СКА поздравили Олега Знарка. И он улыбался!1Болельщики СКА поздравили Олега Знарка. И он улыбался!
Денис Кокарев: Раз судьи так решили - дай Бог1Денис Кокарев: Раз судьи так решили - дай Бог
Константин Горовиков: После матча с «Ак Барсом» понимаешь - на что рассчитывать в плей-офф1Константин Горовиков: После матча с «Ак Барсом» понимаешь - на что рассчитывать в плей-офф
Зинэтула Биялетдинов: Перед матчем с «Динамо» сводил своих ребят в музей1Зинэтула Биялетдинов: Перед матчем с «Динамо» сводил своих ребят в музей
Шоу «Теория заговора». Выпуск от 16 января1Шоу «Теория заговора». Выпуск от 16 января
Какой новогодний подарок «Сибирь» сделала СКА? Отвечает Андрей Скабелка1Какой новогодний подарок «Сибирь» сделала СКА? Отвечает Андрей Скабелка
Смотрите, как девушки из бронзовой сборной поют гимн России в аэропорту!1Смотрите, как девушки из бронзовой сборной поют гимн России в аэропорту!
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют вничью. Прогноз на 21-й тур АПЛ1«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют вничью. Прогноз на 21-й тур АПЛ
Главный тренер «Химика» Дмитрий Фролов: Мы ведь не на необитаемом острове живем1Главный тренер «Химика» Дмитрий Фролов: Мы ведь не на необитаемом острове живем
Шоу «Теории заговора». Выпуск от 13 января1Шоу «Теории заговора». Выпуск от 13 января
Дмитрий Квартальнов: Очень слабо провели второй период1Дмитрий Квартальнов: Очень слабо провели второй период
Андрей Скабелка: Завтра нам скажут, что был хороший гол1Андрей Скабелка: Завтра нам скажут, что был хороший гол
Валерий Брагин: Многие думают, что быть Овечкиным просто. Взял клюшку – и фигарь (часть 3)1Валерий Брагин: Многие думают, что быть Овечкиным просто. Взял клюшку – и фигарь (часть 3)
Валерий Брагин: Вся эта мишура Капризова не интересует. Он вырастет в хорошего игрока (часть 2)1Валерий Брагин: Вся эта мишура Капризова не интересует. Он вырастет в хорошего игрока (часть 2)
Валерий Брагин: И тогда мне сказали бы: «Товарищ тренер, вы что творите?! (часть 1)1Валерий Брагин: И тогда мне сказали бы: «Товарищ тренер, вы что творите?! (часть 1)