Мартиньш Карсумс: «Динамо» на удержание счета никогда не играет

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статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
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|Теннис
|Эррани2:6, 2:3Макарова
|Гандбол
|Россия- : -Бразилия
|Футбол
|Локомотив- : -Базель
|Теннис
|Веснина- : -Минелла
|Биатлон
|Индивидуальная гонка. Женщины
|Футбол
|Алжир- : -Тунис
|Плишкова6:0, 6:2Блинкова
|Эррани2:6, 2:3Макарова
|Додин7:6, 4:6, 1:2Гарсия
|Возняцки3:0Векич
|Веснина- : -Минелла
|Янг5:7, 3:6, 0:3Кольшрайбер
|Каррено-Буста6:2, 6:4, 5:2Эдмунд
|Симон4:3Дутра Силва
|Эскобедо- : -Феррер
|Штепанек- : -Гоффен