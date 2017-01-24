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«Я узнаю свою машину с закрытыми глазами»

Источник:  «Советский спорт»
Эдуард Николаев рассказал в чем различия автомобилей всех пилотов команды «КАМАЗ-мастер».
Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Сразу в двух классах чемпионами стали российские гонщики: Сергей Карякин выиграл соревнования на квадроциклах, а в общем зачете в классе грузовиков первые два места заняли два российских экипажа (Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова), представляющие команду «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ. 
 
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