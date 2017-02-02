Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шоу «Теория заговора». Выпуск от 2 февраля

Источник:  «Советский спорт»

Четверг занимал особое место в календаре нашего человека. Жители любых широт нашей бескрайней страны с детства знали, что четверг – день рыбный. Шоу «Теория заговора» не могла пройти мимо этой темы. Но Сергея Данилевича срочно вызвали на рыбалку к Олегу Романцеву, а Николаю Яременко пришлось выехать на соревнования по подлёдной рыбалке. Но лишить вас просмотра традиционного шоу мы не могли вас. Поэтому сегодня для вас подготовлено совершенно феерическое шоу, взрывающее все представления о том, что такое спортивный подвиг. Степан Чаушьян и специально приглашённый гость red fish.

Очень важно! Смотрите внимательно, ничего не пропуская. И обязательно до конца!

 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
еще видео
Захаркин не унывает после 8-го поражения подряд и радуется за Капризова1Захаркин не унывает после 8-го поражения подряд и радуется за Капризова
Александр Полинский: Люди не пойдут смотреть на то, что им не интересно!1Александр Полинский: Люди не пойдут смотреть на то, что им не интересно!
Александр Полинский - о ценообразовании билетов на массовые спортивные мероприятия1Александр Полинский - о ценообразовании билетов на массовые спортивные мероприятия
Шоу «Теория заговора». Выпуск от 1 февраля1Шоу «Теория заговора». Выпуск от 1 февраля
«Ливерпуль» не проиграет «Челси». Прогноз на 23-й тур АПЛ1«Ливерпуль» не проиграет «Челси». Прогноз на 23-й тур АПЛ
Шоу «Теория заговора». Выпуск от 31 января1Шоу «Теория заговора». Выпуск от 31 января
Шоу «Теория заговора». Выпуск от 30 января1Шоу «Теория заговора». Выпуск от 30 января
Роберта Винчи выстрелила из пушки Петропавловской крепости1Роберта Винчи выстрелила из пушки Петропавловской крепости
Как стадион в Петербурге выглядит изнутри: он правда готов!1Как стадион в Петербурге выглядит изнутри: он правда готов!
«Прохоркин что, русский забыл?» Как Ковальчук троллит партнера по команде1«Прохоркин что, русский забыл?» Как Ковальчук троллит партнера по команде
Как вылезти с 0:5 против СКА? Объясняет «Трактор», у которого почти получилось1Как вылезти с 0:5 против СКА? Объясняет «Трактор», у которого почти получилось
Когда Китая в КХЛ станет больше? Отвечает Александр Медведев1Когда Китая в КХЛ станет больше? Отвечает Александр Медведев
Ни слова о «Спартаке», или «Без столового серебра не женись»1Ни слова о «Спартаке», или «Без столового серебра не женись»
Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд1Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд
«Динамо» минимально обыграет «Металлург», а «Салават» огорчит ярославских болельщиков1«Динамо» минимально обыграет «Металлург», а «Салават» огорчит ярославских болельщиков
Шоу «Теория заговора». Выпуск от 26 января1Шоу «Теория заговора». Выпуск от 26 января
Главный тренер «Салавата» Игорь Захаркин не скрывал причин крупного поражения от «Динамо»1Главный тренер «Салавата» Игорь Захаркин не скрывал причин крупного поражения от «Динамо»
Андрей Миронов удачно вернулся в состав «Динамо»1Андрей Миронов удачно вернулся в состав «Динамо»
Артем Федоров: Объявили, что я забил! А я сижу на лавке, меня даже на льду не было1Артем Федоров: Объявили, что я забил! А я сижу на лавке, меня даже на льду не было
От ворот до ворот, «ножницы» и «парашют»: 10 самых красивых голов ПФЛ1От ворот до ворот, «ножницы» и «парашют»: 10 самых красивых голов ПФЛ
Болт без золота, F1 без Эккли – день потерь в шоу «Теория заговора»1Болт без золота, F1 без Эккли – день потерь в шоу «Теория заговора»