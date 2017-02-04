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Изящный гол будущей команды премьер-лиги: в два касания через все поле

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»
Форвард «Тосно» Александр Кутьин забил второй мяч своей команды в товарищеском матче против армянского «Алашкерта». Полный обзор матча - на официальном канале «Тосно».
 
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