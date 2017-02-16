Что за устройство будет встречать болельщиков на новом стадионе в Петербурге

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Как на стадионе в Петербурге разобрались с вибрациями? Все детали от главного инженера Петра Максакова
|Биатлон
|Индивидуальная гонка. Мужчины
|Футбол
|Спартак- : -Олесунн
|Баскетбол
|Зенит- : -ЦСКА
|Футбол
|Краснодар- : -Фенербахче
|Хоккей
|СКА- : -ХК Сочи
|Футбол
|Ростов- : -Спарта
|Краснодар- : -Фенербахче
|Боруссия М- : -Фиорентина
|Гент- : -Тоттенхэм
|Сельта- : -Шахтер
|Лудогорец- : -Копенгаген
|Кливленд113 : 104Индиана
|Бостон116 : 108Филадельфия
|Детройт98 : 91Даллас
|Мемфис91 : 95Нью-Орлеан
|Денвер99 : 112Миннесота