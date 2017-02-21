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«Бой Емельяненко - Минаков порвет рейтинг во всем мире». Шоу «Пропустил немножко». Первый выпуск

Сергей Ващенко, Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»

На сайте «Советского спорта» вышел первый выпуск передачи о смешанных единоборствах, которая получила название «Пропустил немножко».

Обозреватели Артур Гичунцев и Сергей Ващенко обсуждают главные события в мире ММА.

Из выпуска вы узнаете:

- Что за камни заставили Митриона отказаться драться с Федором Емельяненко на турнире Bellator 172.

- Какие слова Последнего императора мотивировали Анатолия Токова одержать яркую победу над американцем Франциско Франце после проваленного первого раунда.

- Какая связь между поединками Федор Емельяненко — Фабрисио Вердум и Анатолий Токов — Франциско Франце

- День защитника Отечества. Следующий соперник Виталия Минакова - «мешок» или «темная лошадка»? И пьет ли он пиво в ночных клубах?

Это и многое другое - в первом выпуске «Пропустил немножко»!

 
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