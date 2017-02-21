«Бой Емельяненко - Минаков порвет рейтинг во всем мире». Шоу «Пропустил немножко». Первый выпуск
На сайте «Советского спорта» вышел первый выпуск передачи о смешанных единоборствах, которая получила название «Пропустил немножко».
Обозреватели Артур Гичунцев и Сергей Ващенко обсуждают главные события в мире ММА.
Из выпуска вы узнаете:
- Что за камни заставили Митриона отказаться драться с Федором Емельяненко на турнире Bellator 172.
- Какие слова Последнего императора мотивировали Анатолия Токова одержать яркую победу над американцем Франциско Франце после проваленного первого раунда.
- Какая связь между поединками Федор Емельяненко — Фабрисио Вердум и Анатолий Токов — Франциско Франце
- День защитника Отечества. Следующий соперник Виталия Минакова - «мешок» или «темная лошадка»? И пьет ли он пиво в ночных клубах?
Это и многое другое - в первом выпуске «Пропустил немножко»!