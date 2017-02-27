Прогноз Николая Яременко на матч «Лестер Сити» - «Ливерпуль»

Лестер – уже в зоне вылета. Третье место снизу. И это после чемпионства! Да, так бывает! Раньери ушел, кипят шекспировские страсти. Потому что прочат тренера по фамилии Шекспир, кстати говоря.

Говорить о том, что Лестер Сити хлонет дверью перед уходом в чемпионшип – пока рановато. Ливерные борются за Лигу чемпионов, и шанс этот вполне реален: они, хоть и на пятой строчке, но всего на одно очко отстают от заветной четверки.

Но здесь все прогнозы могут пойти прахом: и те, и другие набирают очки в нынешнем календарном году – мягко говоря, так себе…

Решусь на осторожный прогноз: 2:1 в пользу гостей – в пользу ливерных.